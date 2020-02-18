Dursunbey büyük organizasyona hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dursunbey büyük organizasyona hazırlanıyor

İHA

Dursunbey'de 78 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Duatlon yarışları için ilgili kurumların katılımı ile koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Dursunbey büyük organizasyona hazırlanıyor

Dursunbey’de 78 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Duatlon yarışları için ilgili kurumların katılımı ile koordinasyon toplantısı gerçekleşti.
Dursunbey’i tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan girişimler sonrası, kros duatlon Türkiye şampiyonası Dursunbey'e alındı. 78 Mart tarihinde Türkiye’nin birçok bölgesinden yüzlerce sporcunun katılması beklenen yarışlar için hazırlıklar da başladı.
Dursunbey Belediyesi ev sahipliğinde İlçe kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısına, Türkiye Triatlon Federasyon asbaşkanları Ali Özgür Eriş, Serkan Şimşek, Federasyon Organizasyon sorumlusu Onur Şentürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan ve organizasyonda görev alacak kurumların yetkilileri katıldı. Yarışma ile ilgili detaylı bilgilerin aktarıldığı toplantıda, sporcuların güvenliği en üst seviyede tutulacağı vurgulandı. Kurumların görevleri hakkında bilgilerin verildiği toplantıda yarışma takvimi ilgili de ilgilendirmeler yapıldı.
7 Farklı kategoride gerçekleşecek olan yarışların en uzun etabı 10 kilometre koşu, 23 kilometre bisiklet ve tekrar 5 kilometre koşu etabı ile toplam 38 kilometrelik bayrak yarışı kategorisi olacak. Engelli sporcular için Paraduatlon etabının açılacağı yarışta, genç, elit, yıldız, M3 ve yaş grupları kategorileri de yer alacak. Yarışmaya başvurular ise önümüzdeki günlerde federasyonun resmi web adresinde bulunan yarışma takvimi bölümünden alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon
Tefeci operasyonu zanlıları adliyede
YEREL HABERLER Tefeci operasyonu zanlıları adliyede
Balıkesir’de gıda denetim seferberliği başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de gıda denetim seferberliği başladı
Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
Bandırma ve Edremit’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bandırma ve Edremit’te uyuşturucu operasyonu
FETÖ'ye 5 ilde operasyon
YEREL HABERLER FETÖ'ye 5 ilde operasyon
Polisten 'joker' operasyonu Balıkesir'de ehliyet alamayanların yerine sınava giren ve joker diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Polisten 'joker' operasyonu Balıkesir'de ehliyet ...
Balıkesirspor, forma gecesinde 17 bin forma sattı Balıkesirspor’a büyük destek
YEREL HABERLER Balıkesirspor, forma gecesinde 17 bin forma ...
Ayvalık’ta satranç turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta satranç turnuvası heyecanı
Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında ter döktü
Burhaniye’de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci
YEREL HABERLER Burhaniye’de 5 kırsal mahalle de ulaşım sevinci
İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2)
YEREL HABERLER İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ...
Manyas’ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı
Burhaniye’de gündüz bakımevinin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de gündüz bakımevinin temeli atılıyor
Ölüm kavşağına kasis
YEREL HABERLER Ölüm kavşağına kasis
Erdek’te “Akıl ve Zeka Oyunları” turnuvası
YEREL HABERLER Erdek’te “Akıl ve Zeka Oyunları” turnuvası
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki ...
Burhaniye’de köylü kadınlara ücretsiz kanser taraması
YEREL HABERLER Burhaniye’de köylü kadınlara ücretsiz kanser taraması
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından Yusuf Şimşek: "Bu maçı unutmak zorundayız" Orhan Çıkırıkçı: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından Yusuf ...
TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 5
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 5
CHP Balıkesir’de kazanan Serkan Sarı oldu
YEREL HABERLER CHP Balıkesir’de kazanan Serkan Sarı oldu
TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 2 ...
CHP Balıkesir'de seçim heyecanı
YEREL HABERLER CHP Balıkesir'de seçim heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X