Dursunbey büyük organizasyona hazırlanıyor

Dursunbey’de 78 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Duatlon yarışları için ilgili kurumların katılımı ile koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Dursunbey’i tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan girişimler sonrası, kros duatlon Türkiye şampiyonası Dursunbey'e alındı. 78 Mart tarihinde Türkiye’nin birçok bölgesinden yüzlerce sporcunun katılması beklenen yarışlar için hazırlıklar da başladı.

Dursunbey Belediyesi ev sahipliğinde İlçe kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısına, Türkiye Triatlon Federasyon asbaşkanları Ali Özgür Eriş, Serkan Şimşek, Federasyon Organizasyon sorumlusu Onur Şentürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan ve organizasyonda görev alacak kurumların yetkilileri katıldı. Yarışma ile ilgili detaylı bilgilerin aktarıldığı toplantıda, sporcuların güvenliği en üst seviyede tutulacağı vurgulandı. Kurumların görevleri hakkında bilgilerin verildiği toplantıda yarışma takvimi ilgili de ilgilendirmeler yapıldı.

7 Farklı kategoride gerçekleşecek olan yarışların en uzun etabı 10 kilometre koşu, 23 kilometre bisiklet ve tekrar 5 kilometre koşu etabı ile toplam 38 kilometrelik bayrak yarışı kategorisi olacak. Engelli sporcular için Paraduatlon etabının açılacağı yarışta, genç, elit, yıldız, M3 ve yaş grupları kategorileri de yer alacak. Yarışmaya başvurular ise önümüzdeki günlerde federasyonun resmi web adresinde bulunan yarışma takvimi bölümünden alınacak.

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