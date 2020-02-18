Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖPDY silahlı terör örgütüne yönelik Tekkeışıklar Mahallesi'nde yapılan adli arama neticesinde FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan, Nisan 2019 yılında açığa alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Astsubay E.A., yapılan ev aramasında yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan arama neticesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet notebook, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet USB bellek ve 7 adet cep telefonu ele geçirilerek, el konuldu. Yakalanan E.A. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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