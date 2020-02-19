Off-Road tutkunları Sındırgı’da buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde offroad tutkunları zorlu kış şartlarında Ulus Dağı'nda buluştu.

Sıındırgı offroad tutkunları tarafından düzenlenen etkinliğe Demirci, Gördes ve Soma'dan toplam 35 araç, 45 kişi katıldı. Sındırgı Umurlar Mahallesi'nde başlayan parkur, 1769 rakımlı Ulus Dağı'nda son buldu. Dağın da 1 metreye ulaşan kar nedeni ile zorlanan offroad ekipleri Sındırgı Ulus Dağı'nı çok beğendiklerini ifade ettiler. Offroad ekipleri ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bu zorlu şartlarda hallerinden çok memnun olmalarının kendilerini mutlu ettiğini ve offroad tutkunlarını Ulus Dağı'na kar erimeden beklediklerini söyledi.

Sındırgı offroad ekibi ise, ilçenin güzelliklerini tanıtmak ve zorlu doğa şartlarını diğer il ve ilçelerden gelen offroad tutkunlarına göstermenin amaçları olduğu belirtti.

Parkurda çamura ve kara saplanan araçların ekipler tarafından çekilmeleri sırasında renkli görüntülere sahne oldu.

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