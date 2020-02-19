Balıkesir'de ‘Profesyonel’e yoğun ilgi Büyükşehir'den tiyatroseverlere hediye

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in, Yugoslavya’daki toplumsal dönüşümü kaleme aldığı “Profesyonel” oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Balıkesirli tiyatroseverlerle buluştu. Seyirciler, salonu hınca hınç doldurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirlilerin kültürel hayatını canlandırmaya devam ediyor. Yıllardır İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda kapalı gişe oynayan “Profesyonel” adlı oyun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Salih Tozan Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşturuldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun usta oyuncuları; Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz muhteşem performanslarıyla seyirciyi kendilerine hayran bıraktığı oyunda salonu hınca hınç doldu. Türkiye’nin en başarılı tiyatro yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun imzasını taşıyan oyunda; Yugoslavya’da ki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsalpolitik yaşam, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, kara komedi türünde ve ironik bir üslupla anlatılıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu hikayesini konu alan oyun seyircilerden de tam not aldı. Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunculara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz tarafından çiçek takdim edildi.

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