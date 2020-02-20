Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması' Uygulamada arama kaydı bulunan 13 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri 270 personel ve 1 köpek ile il genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 4 bin 816 kişiye GBT uygularken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla il genelinde 68 ekip, 270 personel ve 1 köpek arama unsuru katılımı ile "Önleyici kolluk faaliyeti" kapsamında uygulama yapıldı. 11 sabit uygulama noktası ve 248 iş yerinde yapılan çalışmalarda 4 bin 816 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 13 kişi yakalanırken, 19 şahsa 4 bin 181 TL idari para cezası uygulandı. Trafik yönünden yapılan uygulamada bin 17 araç kontrol edilirken, 7 araca 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde evrakları eksik 1 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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