Pazarda hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazar arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kurşunlu Caddesi’nde meydana geldi. Pazar arabasını iş yeri önüne bırakan kadın, arabasını çaldırdı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamerada arabayı gözüne kestiren bir kadının bir an geçiyor gibi yapıp, ani dönüşle arabayı alıp, hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi dikkat çekiyor.

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