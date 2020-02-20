Balıkesir'de FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

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Balıkesir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca iki gün önce yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekiplerince, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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