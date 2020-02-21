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Terör örgütleri şikayet etti, sosyal medya hesapları kapatıldı

İHA

Balıkesir'de yayın yapan Balıkesir Postam Gazetesi'nin sosyal medya hesapları terör örgütü sempatizanlarının 800 bine yaklaşan şikayetle askıya alınarak kapatıldı. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Ahmet Namlı, sosyal medya hesaplarının kapatılmasına Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirildiği fotoğraftan kaynaklandığını ileri sürdü. Namlı, 107 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını geri alabilmek için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Terör örgütleri şikayet etti, sosyal medya hesapları kapatıldı

Balıkesir’de yayın yapan Balıkesir Postam Gazetesi’nin sosyal medya hesapları terör örgütü sempatizanlarının 800 bine yaklaşan şikayetle askıya alınarak kapatıldı. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Ahmet Namlı, sosyal medya hesaplarının kapatılmasına Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirildiği fotoğraftan kaynaklandığını ileri sürdü. Namlı, 107 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını geri alabilmek için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.
Balıkesir Postam Gazetesi sosyal medya hesaplarından 15 Şubat tarihinde PKK elebaşının Türkiye’ye getirildiği fotoğrafı paylaşarak terör örgütünü bir kez daha lanetledi. Gazetenin yaptığı paylaşımın ardından FETÖ ve PKK sempatizanlarının kontrolündeki hesaplardan sayfanın kapatılmasına ilişkin yaklaşık 800 bin şikayet geldi. Yoğun olarak yapılan şikayetin ardından Balıkesir Postam Gazetesi’nin sosyal medya hesapları geçici süreliğine askıya alındı. Yaşanan olay sonrasında Gazetenin imtiyaz sahibi Ahmet Namlı 107 bin takipçisi bulunan sayfalarını geri alabilmek için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

“FETÖ ve PKK sempatizanları bizi şikayet etti”
Balıkesir Postam Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Namlı sosyal medya hesaplarının terör örgütü sempatizanları tarafından yapılan şikayetle kapatılması üzerine yaptığı açıklamada, “PKK elebaşının Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde gazetemizin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduk. Terör örgütü lanetleyen, Abdullah Öcalan’ı lanetleyen paylaşım yaptık. Takipçilerimizle bununla alakalı gönderinin altına yorum yapmasıyla alakalı paylaşımda bulunduk. Daha sonra gönderiyle alakalı anormal bir artış yaşandı. Bunun sebebine baktığımızda bizim paylaştığımız bu gönderi kopyalanıp twitter, facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarında FETÖ ve PKK sempatizanlarının kontrolünde olan gruplarda paylaşılmaya başlanmış. Orada da şikayet edelim, Balıkesir’de yerel bir gazeteyi şikayet edin, kapattıralım bu sayfayı diye PKK sempatizanları ve FETÖ’cü sayfalarda paylaşım olmuş. Akabinde bu paylaşımlar yapıldıktan sonra bunları gönderideki artıştan, anormallikten fark ediyoruz. Bunun ardından 16 Şubat saat 13.00’de bize facebook tarafından “sayfanız şikayet altında, topluluk standartlarına uymadığına dair inceleme altına alınacaktır” diye uyarı geldi. Tabi biz PKK’yı lanetleyen gönderi olduğu için bunun standart bir şikayet olduğunu düşündük. Facebook bize uyarı gönderdikten sonra ertesi günü 17 Şubat saat 13.00 itibariyle “sayfanız askıya alınmıştır” diye sayfamız yayına kapatıldı" dedi.

Örgütlü şikayet
Ahmet Namlı, şikayet mekanizmasının da örgütlü olduğuna vurgu yaparken, "Bizim takipçilerimiz şimdi sayfaya ulaşamıyor ama arka planda şu anda açık, facebook sayfamızı yeniden değerlendirmeye aldı. Tabii bunun ucu açık; yani söylenene göre 1 hafta 2 ay sürebilir diyorlar. Facebook kanalıyla da muhatap olamadığımız için şu an sayfamız askıda, şikayetten dolayı yeniden değerlendirmeye alındı. Bir nevi kimse sayfamıza ulaşamıyor, bizde yedek sayfamızı şu an aktif ettik. Eski sayfamızı geri alabilmek için bütün girişimlerimizi yapıyoruz. Takipçilerimizden destek bekliyoruz. Şu anda askıya alınan sayfamızda 107 bin takipçimiz vardı. Yeni sayfamızla yayınımıza devam ediyoruz ama asıl amacımız eski sayfamızı geri alabilmek. Sayfamızın kapatılmasına yönelik yapılan şikayet sayısı 750800 bin civarındaydı. Bunu sosyal medya üzerinden tamamen örgütlü bir şekilde çalışmışlar. Sosyal medya hesaplarındaki FETÖ, PKK hesaplarının sayısı 780 bine yakın bir şikayet var. Şikayet gerekçeleri de belli bir sebep sunulmamış. Sadece spam gönderi yayınlıyor, doğru olmayan içerik yayınlıyor gibi şikayette bulunmuşlar. Ama ekledikleri görsel Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi sırasında elleri kelepçeli ve gözleri bağlı olan bizim paylaştığımız fotoğrafı yayınlıyorlar ve bizim kapatılmamız için şikayette bulunulmasını istiyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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