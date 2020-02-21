Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyecilik uygulamasını yaygınlaştırıyor. Afetlere karşı daha bilinçli, eğitimli ve hazırlıklı toplum oluşturmak adına Gönüllü İtfaiyecilik uygulaması ile kentin her bölgesinde olaylara müdahale edebilecek kişiler yetiştiriliyor.

Afet eğitimi almış bilinçli kişiler özellikle deprem olmak üzere birçok felakette önemli rol alıyor. Gönüllü İtfaiyecilik afetlere karşı kişilerin toplumun içinden yetişmesi, toplumun içinde var olması ve çoğalması bakımından da önemli bir uygulama olarak görülüyor. Uygulamayı yaygınlaştırmak için “Balıkesir’de İtfaiyeciliğe Gönül Vermek” temalı Gönüllü İtfaiyecilik projesine bugüne kadar il genelinde 550 vatandaş başvuru yaptı. Yapılan başvurular değerlendirilerek vatandaşların uygun zaman dilimleri baz alınarak, hafta içi gündüz akşam ve hafta sonu grupları oluşturuldu. İl genelinde ise verilen eğitimi tamamlayan 122 vatandaş gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazandı.



Toplumun içinden gönüllü itfaiyeci

İki aşamalı olarak toplam 72 saat boyunca 36 saat pratik 36 saat ise teorik eğitim alan gönüllüler deprem, yangın, sel gibi afetlerden nasıl korunacaklarını ve sağ kalabileceklerini, afet sonrasında olay yerine gelen görevlilere nasıl yardım edebileceklerini öğrenecek olan gönüllüler olası afet sonrası kurtarma çalışmalarında, yönlendirme yapacaklar. Deprem sonrası yıkılan binadan insan kurtarmada neler yapılacak bunları da ayrıntılarıyla öğrenecekler. Gönüllü İtfaiyeci uygulamasıyla afet anında halkı yönlendirecek, krizin atlatılmasında yetkililere yardımcı olacak ara güç de elde edilmiş olunuyor. Son aşamadaki eğitimi başarıyla tamamlayanlara ise gönüllü itfaiye eğitimcisi belgesi verilecek.

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