Balıkesir'de bisiklet ve kent çalıştayı

Balıkesir’de bisikletin ulaşım aracı olarak kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet yolları ve rotalarını tasarlamak, bisiklet turizmini yaygınlaştırmak amacıyla Bisiklet ve Kent Çalıştayı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 20 ilçe belediyesi işbirliğinde kent içinde bisiklet yollarını tasarlamak, bisiklete erişimi kolaylaştırmak, alternatif turizm olanaklarını geliştirmek, kırsal turizme katkı sağlamak ve şehirde bisiklet turizmini yaygınlaştırmak amacıyla Bisiklet ve Kent Çalıştayı gerçekleştirildi. Oluşturulacak bisiklet yolları ve rotalarının, paydaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek yatırım hedeflerinin görüşüldüğü çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Turan, Hüseyin Deniz, ilgili daire başkanları, Balıkesir'deki bisiklet kulüpleri ve dernekleri ile 20 ilçe belediyesinden temsilciler katıldı.



Hedef, ulaşım için bisiklet

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan, Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye'de spor amacıyla yaygın şekilde kullanılan bisikletin ulaşım aracı olarak da etkin bir şekilde kullanılmasını istediklerini, bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Küçükkaptan, bisiklet kullanımının ekonomik, çevresel, sosyal ve sağlık gibi bir çok alanda faydaları olduğunu kaydetti. Bisiklet kullanımının enerji verimliliği, insan sağlığı, kirlilikten ve gürültüden uzak daha yaşanabilir bir çevre noktasında önemli faydaları olduğunu kaydeden Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan, "Birçok ülke bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve ulaşımın bir parçası haline getirmek adına çeşitli çalışmalar yapmakta. Bizler de ekonomik, sosyal ve çevresel alanda sağladığı faydalar sebebiyle Balıkesir'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflemekte bu konudaki farkındalığı artırarak örnek olmayı planlıyoruz" dedi.



'Büyükşehir'in vizyonu ve spora bakışı farklı'

Bisiklet sporunun her kesimin rahatlıkla yapabildiği bir spor olduğunu, bisikletin güveni sembolize ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Türkiye'de her geçen gün bu spora ilgi artıyor, bisiklet yollarımız gelişiyor. Büyükşehir Belediyemizin katkıları bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin son zamanlardaki vizyonu, spora bakışı oldukça farklı. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte büyük organizasyonlar yapacağız" açıklamasında bulundu.

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