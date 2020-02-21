Gece polikliniği randevu yoğunluğunu azalttı

Balıkesir'in Bandırma Devlet Hastanesi'nde bir süre önce 28 branşta başlatılan akşam polikliniği uygulaması hem hasta sayısında hem de MHRS Randevularında yoğunluğu azalttı.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde bir süre önce başlayan gece polikliniği uygulaması MHRS Randevu Hattı'ndaki yoğunluğu azalttı. Akşam Polikliniği hizmetinde 1 ayda 5 bin 400 hastaya tedavi hizmeti verilirken, özellikle Göz, KBB, Ortopedi, Dahiliye gibi yoğunluk yaşanan servislerde bir nebze olsun rahatlama gözlenmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, akşam poliklinik uygulamasına çeşitli branşlarda 28 doktor katılırken, Göz Polikliniğinde 825, KBB'de 800, Kardiyoloji'de 308, Çocuk Hastalıklarında 200, Kadın Doğum'da 350, Genel Cerrahi'de 250, Ortopedi'de 400, Dahiliye'de 400, Üroloji'de hasta akşam poliklinik hizmetinden faydalandı. Ayrıca 1 ayı bulan süre uzunluklarında randevu verilebilen ultrason, MR gibi tıbbi görüntüleme hizmetlerinde de 7/24 esasına göre çalışmaya geçilmesi ile randevu süresi 1 haftaya kadar düşürüldü. Gece MR ve Ultrason hizmetlerinde son bir ayda 500 hasta hizmet aldı.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde son rakamlara göre 82 Uzman ve 71 pratisyen hekim görev yapıyor.

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