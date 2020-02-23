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Ayvalık’ta akıl ve zekâ oyunları coşkusu

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Tüm Akıl ve Zekâ Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası" Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Ayvalık’ta akıl ve zekâ oyunları coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Tüm Akıl ve Zekâ Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası” Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
MEB’e bağlı Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleşen turnuvaya; ilçedeki 9 ortaokuldan 35 öğrenci katıldı. Lig usulüne göre 76 karşılaşmanın yapıldığı turnuvanın sınıflar arası müsabakalarında bin 827 ortaokul, 5 bin 701 de ilkokul öğrencisinin yarıştığı öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen Aysun Cengiz’in koordinatörlüğünü üstlendiği turnuvanın ortaokullar etabında; ‘Mangala’, ‘Reversi’, ‘Pentago’ ve ‘Kulami’ isimli oyunlar öğrenciler tarafından büyük bir heyecan ve coşku dolu karşılaşmalarla gerçekleşti.
Bu etapta; turnuvanın Pentago Oyunu’nda; Sakarya Ortaokulu’ndan Zerda Sarıboğa birinci, 15 Eylül Ortaokulu’ndan Hüseyin Turan ikinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Kerem Saray üçüncü ve Necmi Komili Ortaokulu’ndan Erva Nur Alan ise dördüncü oldu.
Turnuvanın Reversi Oyunu’nda; birinciliği 15 Eylül Ortaokulu’ndan İdil Birler kazanırken, bu kategoride Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Betül Uzbir ikinci, Necmi Komili Ortaokulu’ndan Furkan Akgöl üçüncü ve Nuri Zarplı Ortaokulu’ndan Ada Toprak da dördüncülüğü elde etti.
Turnuvanın Mangala Oyununda; 15 Eylül Ortaokulu öğrencilerinden Altay Ayiz birinci, Sakarya Ortaokulu’ndan Tuana Amina Nurkan ikinci, Cihan Yorgun Ortaokulu’ndan Osman Tarcan üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Özge Özdemir de dördüncü olmayı başardı.
Turnuvanın Kulami Oyununda; Cihan Yorgun Ortaokulu’undan Muzaffer Kayatekin birinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Yağız Arık ikinci, Ayvalık İmam Hatip Ortaokul’undan Yusuf Kerem Yegit, ödrdüncüsü ise 15 Eylül Ortaokulu’ndan Irmak Aran elde etti.
İlkokullar arası zeka oyunları karşılaşmaları da büyük bir heyecanla gerçekleşti
Turnuvanın ilkokullar arası etabında ise; ‘Mangala’, Pentago’, Equilibrio’ ve ‘QBitz’ oyunlarında karşılaşmalar yapıldı.
Bu etapta; Mangala Oyununda; Atatürk İlkokulu’ndan Ecrin Uğurlu birinci, Sakarya İlkokulu’ndan Rüya Tek ikinci, Altınova Atatürk İlkokulu’ndan Ömer Orhan üçüncü, Aliçetinkaya İlkokulu’ndan Elif Naz Keskin de dördüncü oldu.
İlkokullar arası Pentago Oyununda; Sakarya İlkokulu’ndan Kuzey İlhan Eraslan birinci, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’ndan Deniz Han ikinci, Altınova Atatürk İlkokulu’ndan Murathan Buz üçüncü ve Mecit Ataklı İlkokulu’ndan Etmen Seller de dördüncü oldu.
Turnuvanın Equlibriyo Oyununda; Altınova 14 Eylül İlkokulu’ndan Elanur Bilir birinci, Mecit Ataklı İlkokulu’ndan Belis Sarıdoğan ikinci, Kıvanç Sarlıcalı ilkokulundan Doruk Ege Bolat üçüncü ve Sakarya İlkokulu’ndan Yusuf Eren Ataş dördüncü oldu.
İlkokullar arası zeka oyunları turnuvasının QBits etabında da; Sakarya İlkokulu’ndan Merdan Ali Elmacı birinci, Ayvalık Atatürk İlkokul’ndan Deniz Ünaş ikinci, Altınova 14 Eylül İlkokulu’ndan Masal Su Pastırmacı üçüncü ve Ali Çetinkaya İlkokulu’ndan Beren Solak da dördüncü olmayı başardı.
İlk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı karşılaşmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Cunda Uygulama Oteli salonunda düzenlenen bir törenle; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.
Turnuvanın İlçe Koordinatörü Aysun Cengiz, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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