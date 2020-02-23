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Edremit’te cinayet şüphelisi tutuklandı Bıçaklayan cezaevine, araya giren toprağa verildi

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayırmak için araya giren kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edremit’te cinayet şüphelisi tutuklandı Bıçaklayan cezaevine, araya giren toprağa verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ayırmak için araya giren kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam Akçay Altınkum Mahallesi'nde çıkan bir kavgayı ayırmak isteyen Onursal Barış Fettahoğlu’nu sağ baldırından bıçaklayarak ölümüne sebep olan S.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının gasp, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan iş insanı Onursal Barış Fettahoğlu ikindi namazını müteakip Ağa Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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