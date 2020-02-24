Vergiciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol başkanlığındaki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Her geçen yıl artan bir vergi bilincine sahip kitlelerle buluşan, başta gönüllü uyumu yüksek mükellef ziyaretleri olmak üzere birçok sosyal etkinlikler yanında, vergi kavramını kamuoyunun gündemine sunmak amacıyla düzenlenen, Vergi Haftasının bu yıl 31.'si kutlanıyor. 24 Şubat1 Mart tarihlerinde, Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Erol ile beraberindekiler daha sonra Vali Yazıcı'yı ziyaret etti.

Vergi Haftası etkinlikleri hakkında Vali Ersin Yazıcı'ya bilgi veren Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, şöyle konuştu: "Vergi Haftasının 31.'sini bu yıl 24 Şubat 1 Mart tarihleri arasında kutlayacağız. Vergi Haftası çerçevesinde protokol ziyaretleri, meslek odaları ve okul ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Öğrencilere konferanslar ve hediyeler vereceğiz. Yapılan etkinliklerle verginin önemini anlatmaya çalışacağız" dedi.

Vali Yazıcı, "Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir"

Vali Yazıcı, ziyaretten son derece memnun kaldığını belirterek bu haftanın çok önemli olduğunu, Balıkesir'de ilgili kurumların gayretleri ve çalışmaları sonucunda toplumda oluşan vergi bilincinin dikkat çektiğini söyleyerek tüm çalışanları kutladı. Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "Ziyaretiniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Hepinizin Vergi Haftasını kutluyorum" diyerek tüm Maliye Teşkilatının Vergi Haftasını kutladı.

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