Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ikincisi oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. İlçeyi temsil eden öğrenciler, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonunda yapılan Halk Oyunları Yıldızlar Karma Müsabakalarında İl ikincisi oldular.

Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nda 11 öğrenciden oluşan grubun il ikincisi olması sevince neden oldu. Hüseyin Kirli ve Rabia Karakuş’un çalıştırdığı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Çelik, “Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyorum. Çalıştırıcıları Hüseyin Kirli ve Rabia Karakuş’a da teşekkür ediyorum” dedi.

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