Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev düşüyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev ...

İHA

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi ve Türkiye Engelli Meclisi Balıkesir temsilciliğinin düzenlediği 'Türkiye Engelliler Meclisine Doğru' proje eğitim toplantısı yapıldı. Eğitim toplantısında Başkan Zeki Uslu, "Öncelikle ötekileştirme davranış bozukluğunu ortadan kaldırmak için engelli temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir" dedi.

Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev düşüyor"

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi ve Türkiye Engelli Meclisi Balıkesir temsilciliğinin düzenlediği 'Türkiye Engelliler Meclisine Doğru' proje eğitim toplantısı yapıldı. Eğitim toplantısında Başkan Zeki Uslu, "Öncelikle ötekileştirme davranış bozukluğunu ortadan kaldırmak için engelli temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi ve Türkiye Engelli Meclisi Balıkesir İl Başkanı Zeki Uslu tarafında organize edilen ve Balıkesir Büyük Şehir Belediyesince desteklenen Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi kapsamında engelliler Konfederasyonu temsilcileri Şule Sepin İçli ve Coşkun Gök tarafından engelli bireylere verilen eğitim Balıkesir Öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitmenler 2 gün boyunca Savunuculuk ve Lobicilik, Hak Temelli İzleme, İletişim ve Medya, Kaynak Geliştirme, Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Gölge Raporlama, Gönüllü Yönetimi gibi toplam altı modülden oluşan eğitime katılım sağlayan kurum temsilcileri ve STK temsilcilerine verildi.

Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev düşüyor"
Başkan Uslu program sonunda yaptığı değerlendirmede; Öncelikle ötekileştirme davranış bozukluğunu ortadan kaldırmak için engelli temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir. Bunun en başında engellinin sosyal hayata tam katılımlarını sağlayacak bilinçlendirme ve eğitim gelmektedir. Tanımlanmış Uluslararası Engelli Hakların dan gelen kazanımları kullandırılması konusuna da ilgili kurum ve kuruluşlar ile engelli temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşları yükümlülüklerine yerine getirmelidir. İlgili kurumlar bu alanda yeterince donanımlı olursa hak temelli arayışlarda yol gösterici olurlar. Ancak bu alanda yeterince ilgili davranılmadığının farkındayız. Kazanılmış hakların kullanılması konusunda daha hızlı ve bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir. Düzenlediğimiz eğitim ve seminerler ile hem engeli bireyin hem STK ların hem de ilgili kurumların engelli birimlerinin harekete geçebilmeleri için alanında uzmanlaşmış kişileri davet ederek onların sunumlarından elde edilen bilgiler ile yeni yol haritaları belirleyerek ilgili herkese katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sonuç olarak gerek yurt için de gerekse yurt dışında engelliler ile ilgili açılan başlıklara uygun proje yazma ve yürütme noktasında büyük desteğe ihtiyaç duyduğumuzu bu eğitin sonunda daha iyi anlamış olduk. Öte yandan sadece engelli bireylere ve Engelli temsilcisi STK lara hizmet ve destek verecek bağımsız bir proje ekibine çok ihtiyacımız var. Arama tarama ve proje yazma ve yürütme alanında uzman kişilerden oluşacak bir ekip bizim bu alanda daha başarılı olmamızı sağlayacaktır. Biz neye ihtiyacımız olduğunu, neyi başarabileceğimizi biliyoruz Ancak bunu fonlardan destek alabilecek hayallerimizi projelendirecek teknik bir desteğe ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Badem ağaçları çiçek açtı
Genç havacılardan Başkan Arslan’a teşekkür
YEREL HABERLER Genç havacılardan Başkan Arslan’a teşekkür
Güre bisiklet yoluna kavuşuyor Güre bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Güre bisiklet yoluna kavuşuyor Güre bisiklet ve ...
Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ikincisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ...
Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli önceliğimizdir"
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli ...
Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı
YEREL HABERLER Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı
Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu
Vergiciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vergiciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
Dursunbey’de telefon dolandırıcılarına suçüstü
YEREL HABERLER Dursunbey’de telefon dolandırıcılarına suçüstü
Karesi'de Erasmus ve yeni projelere devam
YEREL HABERLER Karesi'de Erasmus ve yeni projelere devam
Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı
Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı
YEREL HABERLER Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı
Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle ertelenen konsere ilgi yoğun oldu
İlk yarı bitti saha karıştı Amatör'de maçta tekmeler havada uçuştu
YEREL HABERLER İlk yarı bitti saha karıştı Amatör'de maçta tekmeler ...
Kavgayı ayırırken öldürüldü, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kavgayı ayırırken öldürüldü, toprağa verildi
Edremit’te cinayet şüphelisi tutuklandı Bıçaklayan cezaevine, araya giren toprağa verildi
YEREL HABERLER Edremit’te cinayet şüphelisi tutuklandı Bıçaklayan ...
Avukat Aydın Seymen'e göz yaşlarıyla veda
YEREL HABERLER Avukat Aydın Seymen'e göz yaşlarıyla veda
Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması Jandarma uygulamada 33 aranan kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması Jandarma ...
Yağlı güreşte güç birliği toplantısı Ankara'da yapıldı
YEREL HABERLER Yağlı güreşte güç birliği toplantısı Ankara'da ...
Ayvalık’ta öğretmenlerden Türk Halk Müziği ziyafeti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta öğretmenlerden Türk Halk Müziği ziyafeti
Ayvalık’ta akıl ve zekâ oyunları coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta akıl ve zekâ oyunları coşkusu
Burhaniye’de emekli astsubaylar yarışıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de emekli astsubaylar yarışıyor
Burhaniye’de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan ...
Burhaniye'de ilk kadın itfaiyeci
YEREL HABERLER Burhaniye'de ilk kadın itfaiyeci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X