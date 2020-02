Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde alacakverecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı.

Elyapan Mahallesinde, M.E., alacak verecek meselesi yüzünden O.E. ile tartıştı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E, av tüfeği ile ateş ederek O. E.'yi başından vurdu. Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edilen O.E. öldü. Firari M.E. ormanlık arazide jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.E. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.