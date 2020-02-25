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Başkan Deveciler“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”

İHA

Başkan Deveciler“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kırsal mahalle ziyaretlerinde akşamları vatandaşlarla bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Mahallenizde daha rahat yaşamanız için elimizden geleni sizlerle birlikte yapacağız. Biz siyaset değil, hizmet için sizlerin ayağına geliyoruz” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana Burhaniyeli hemşerileriyle birlikte her fırsatta bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, akşamları düzenli olarak yaptığı kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinliyor. Mahalleli ile birlikte mahallelerini gezerek eksikleri ve yapılması gerekenleri yerinde inceleyen Başkan Deveciler’ e, Başkan yardımcıları ve Belediye meclis üyeleri de eşlik ediyor. Yerinde çözüm anlayışıyla yapılan incelemeler sonrasında çözüme kavuşturulan sorunlardan vatandaş da memnun kalıyor.
Mahalle ziyaretlerini her akşam 4 mahalle gezerek sürdüren Başkan Deveciler, dün de Tahtacı, Yabancılar, Sarılar ve Hacıbozlar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle kahvehanelerinde mahalleliyle sohbet eden Deveciler, her vatandaşı tek tek dinleyip, gerek Burhaniye gerekse yaşadıkları mahalleleri için yapılaması gerekenleri aktardı.
Burhaniye genelinde ve kırsal mahallerde yapılan projeleri ve hizmetleri de vatandaşlara anlatan Başkan Deveciler şunları söyledi. “Kırsal mahallelerimizi çok önemsiyoruz. Biz siyaset için değil hizmet için sizlerle buluşuyoruz. Siz bize taleplerini sorunlarınızı aktarın bizde bunları çözüme kavuşturalım. Belediyeye de istediğiniz zaman gelip bizleri ziyaret edebilir, çayımızı içebilirsiniz. Bizim belediyede randevu sistemi yok. Kapımız her zaman açık. Burhaniye’mizi çok seviyoruz ve her kuruşumuzu hizmet için değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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