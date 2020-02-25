Altıeylül Belediyesi muhtarlarla çözüm odaklı çalışıyor Canbey, “Muhtarlardan dilekçe veya talep beklemiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altıeylül Belediyesi muhtarlarla çözüm odaklı çalışıyor Canbey, “Muhtarlardan dilekçe veya talep ...

İHA

Altıeylül Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlardan gelen dilekçeleri ilgili birimlere ve kurumlara ileterek takibini yapıyor. Muhtarlık Birimi Müdürü İbrahim Canbey, muhtarların dilekçetalep formu gibi yazışmalarla uğraşmadığını, artık bütün yazışmaların Muhtarlık İşleri tarafından yapılıp takip edildiğini belirtti.

Altıeylül Belediyesi muhtarlarla çözüm odaklı çalışıyor Canbey, “Muhtarlardan dilekçe veya talep beklemiyoruz”

Altıeylül Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlardan gelen dilekçeleri ilgili birimlere ve kurumlara ileterek takibini yapıyor. Muhtarlık Birimi Müdürü İbrahim Canbey, muhtarların dilekçetalep formu gibi yazışmalarla uğraşmadığını, artık bütün yazışmaların Muhtarlık İşleri tarafından yapılıp takip edildiğini belirtti.
Altıeylül Belediyesi muhtarların işlerini kolaylaştırmak, talepleri doğru kanaldan doğru yerlere iletmek için gerekli alt yapıyı hazırladı. Belediye ana hizmet binasının girişinde bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen muhtarlar, kendileri için hazırlanan kafeteryada diğer muhtar arkadaşları ile çaylarını kahvelerini içerken, aynı zamanda talep ve önerilerini de iletiyor. Muhtarlık işleri biriminin çalışmaları hakkında bilgiler veren birim Müdürü İbrahim Canbey, iyi ve kötü günlerinde, ihtiyaç duydukları her anda muhtarların yanında olduklarını belirterek “Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşı. Mahallelerimiz gözü kulağı. Vatandaşlar aramızdaki bağımız. Onları ihmal etmiyoruz. Özel günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımızı doğum günlerinde Başkanımız Hasan Avcı adına ziyaret ediyor, hediyesini sunuyoruz. Muhtarlık binalarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca belediyemiz hizmet binasının girişinde konuşlandırdığı Muhtarlık İşleri birimimizde bir de kafeteryamız var. muhtarlarımız geldiklerinde burada zaman geçirebiliyorlar. Dilekçeleri işleme alınırken gazetelerini okuyorlar, çaylarını içip diğer muhtar arkadaşlarla oturup istişarelerde bulunabiliyorlar“ dedi.
Canbey, “Çözüm odaklı çalışıyoruz”
Muhtarların, dilekçe talep formu gibi yazışmalarla uğraşmadığını, artık yazışmaların Muhtarlık İşleri tarafından yapılıp takip edildiğini söyleyen Müdür Canbey, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak görevimiz muhtarlarımızın taleplerini ivedilikle değerlendirip çözüme kavuşmasını sağlamak. Bize intikal ettirdikleri konu belediyemiz birimler arası ise, Bridge sistemimizde muhtarımız adına talep oluşturuyor, ilgili birime konuyu havale ediyoruz. Konuya ait fotoğraf varsa onu da ekliyoruz. Talep saha elemanlarımızın da takibine düşüyor ve kısa sürede çözüme kavuşuyor. Bu sistem sayesinde muhtarlarımıza taleplerinin hangi aşamada olduğunu kısa mesaj yoluyla iletiyoruz. İşlem gerçekleştiğinde de yine kısa mesaj ile bilgi akışı sağlanıyor. Bize iletilen konu kurumlar arası ise dilekçelerini yazıp ilgili kuruma iletilmesini sağlıyoruz. Ayrıca konunun takipçisi oluyor, çözüm için çalışıyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) İran’a korona virüsüne karşı taş suyu ile destek Türkiye’den Anti viral özellik taşıyan "taş suyu", korona virüsü ile mücadele için İran’a gönderildi
YEREL HABERLER (Özel) İran’a korona virüsüne karşı taş suyu ile ...
Başkan Deveciler“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Deveciler“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”
Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
Burhaniye'de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak
YEREL HABERLER Burhaniye'de uluslararası oryantiring şenliği ...
(Özel) Balıkçılar açıkladı: “Böyle giderse balıkçılık biter” Bilinçsiz avlanma balıkçılığın sonunu getiriyor Balıkçılar geleceğe umutla bakmıyor
YEREL HABERLER (Özel) Balıkçılar açıkladı: “Böyle giderse balıkçılık ...
Prina havuzuna düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Prina havuzuna düşen inek kurtarıldı
Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Ankara’dan müjdeli haber ile döndüler
YEREL HABERLER Ankara’dan müjdeli haber ile döndüler
Hayırsever Tan çiftinden sağlık ocağı
YEREL HABERLER Hayırsever Tan çiftinden sağlık ocağı
Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı
Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
Burhaniyeli lokantacıdan kadına şiddete şiirli tepki
YEREL HABERLER Burhaniyeli lokantacıdan kadına şiddete şiirli tepki
Halk Eğitim Merkezi Erdek'te 189 kurs açtı
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezi Erdek'te 189 kurs açtı
Muhtarlık İşleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı Vatandaşlarla birebir temasla sorunlar çözülecek
YEREL HABERLER Muhtarlık İşleri Koordinasyon Toplantısı ...
Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev düşüyor"
YEREL HABERLER Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, ...
Badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Badem ağaçları çiçek açtı
Genç havacılardan Başkan Arslan’a teşekkür
YEREL HABERLER Genç havacılardan Başkan Arslan’a teşekkür
Güre bisiklet yoluna kavuşuyor Güre bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Güre bisiklet yoluna kavuşuyor Güre bisiklet ve ...
Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ikincisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ...
Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli önceliğimizdir"
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli ...
Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı
YEREL HABERLER Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı
Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu
Vergiciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vergiciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X