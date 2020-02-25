Altıeylül Belediyesi muhtarlarla çözüm odaklı çalışıyor Canbey, “Muhtarlardan dilekçe veya talep beklemiyoruz”

Altıeylül Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlardan gelen dilekçeleri ilgili birimlere ve kurumlara ileterek takibini yapıyor. Muhtarlık Birimi Müdürü İbrahim Canbey, muhtarların dilekçetalep formu gibi yazışmalarla uğraşmadığını, artık bütün yazışmaların Muhtarlık İşleri tarafından yapılıp takip edildiğini belirtti.

Altıeylül Belediyesi muhtarların işlerini kolaylaştırmak, talepleri doğru kanaldan doğru yerlere iletmek için gerekli alt yapıyı hazırladı. Belediye ana hizmet binasının girişinde bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen muhtarlar, kendileri için hazırlanan kafeteryada diğer muhtar arkadaşları ile çaylarını kahvelerini içerken, aynı zamanda talep ve önerilerini de iletiyor. Muhtarlık işleri biriminin çalışmaları hakkında bilgiler veren birim Müdürü İbrahim Canbey, iyi ve kötü günlerinde, ihtiyaç duydukları her anda muhtarların yanında olduklarını belirterek “Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşı. Mahallelerimiz gözü kulağı. Vatandaşlar aramızdaki bağımız. Onları ihmal etmiyoruz. Özel günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımızı doğum günlerinde Başkanımız Hasan Avcı adına ziyaret ediyor, hediyesini sunuyoruz. Muhtarlık binalarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca belediyemiz hizmet binasının girişinde konuşlandırdığı Muhtarlık İşleri birimimizde bir de kafeteryamız var. muhtarlarımız geldiklerinde burada zaman geçirebiliyorlar. Dilekçeleri işleme alınırken gazetelerini okuyorlar, çaylarını içip diğer muhtar arkadaşlarla oturup istişarelerde bulunabiliyorlar“ dedi.

Canbey, “Çözüm odaklı çalışıyoruz”

Muhtarların, dilekçe talep formu gibi yazışmalarla uğraşmadığını, artık yazışmaların Muhtarlık İşleri tarafından yapılıp takip edildiğini söyleyen Müdür Canbey, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak görevimiz muhtarlarımızın taleplerini ivedilikle değerlendirip çözüme kavuşmasını sağlamak. Bize intikal ettirdikleri konu belediyemiz birimler arası ise, Bridge sistemimizde muhtarımız adına talep oluşturuyor, ilgili birime konuyu havale ediyoruz. Konuya ait fotoğraf varsa onu da ekliyoruz. Talep saha elemanlarımızın da takibine düşüyor ve kısa sürede çözüme kavuşuyor. Bu sistem sayesinde muhtarlarımıza taleplerinin hangi aşamada olduğunu kısa mesaj yoluyla iletiyoruz. İşlem gerçekleştiğinde de yine kısa mesaj ile bilgi akışı sağlanıyor. Bize iletilen konu kurumlar arası ise dilekçelerini yazıp ilgili kuruma iletilmesini sağlıyoruz. Ayrıca konunun takipçisi oluyor, çözüm için çalışıyoruz“ dedi.

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