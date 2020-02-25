Ayvalık´ta 19 tarihi bina için 'acil müdahale' isteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık´ta 19 tarihi bina için 'acil müdahale' isteği

DHA

BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde kent mirasının korunması amacıyla düzenlenen projede 10 konut, 3 ticari işlevli yapı ve 6 kamu binasına acil müdahale edilerek, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlanması gerektiği belirtildi.

BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde kent mirasının korunması amacıyla düzenlenen projede 10 konut, 3 ticari işlevli yapı ve 6 kamu binasına acil müdahale edilerek, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlanması gerektiği belirtildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı tarafından, Ayvalık belleğini ve kimliğini temsil eden tarihi kent dokusunun korunması, mimari mirasın belgelenmesi ve tescilli yapıların restore edilerek yeniden değerlendirilmesi amacıyla proje hazırlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Araştırma, Geliştirme Uygulama Derneği ile Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi işbirliğinde 2 yıl süren proje kapsamında yapılan çalışmalar Ayvalık Şeytan Kahvesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Toplantıda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Uzay Yergün, Dr. Öğretim Üyesi Banu Çelebioğlu, Araştırma Görevlisi Melis Bilgiç, AR-GE Derneği Başkanı Tuba Aysun ile Mimar Nurdan Topoğraf geleneksel konut mimarisi ve kent dokusu kapsamında eğitime yönelik koruma ve belgeleme çalışması konusunda detaylı bilgi verdi. Ayvalık belleğini ve kimliğini temsil eden tarihi kent dokusunun korunması, mimari mirasın belgelenmesi ve tescilli yapıların restore edilerek yeniden değerlendirilmesi üzerinde durulan toplantıda, Anıtlar Kurulu'na sunulan proje için onay beklendiği, onayın ardından devlet destekli hibe ve TOKİ kredilerinden faydalanılması için gerekli işlemlerin yapılabileceği açıklandı. Çalışma kapsamında Ayvalık tarihi kent merkezinde acil müdahale gereken, ekonomik gücü sınırlı olan ilk kullanıcılara ait 10 konut ve 3 adet ticaret işlevli yapı ile 6 kamu kuruluşu binasının restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. 
Proje hakkında açıklama yapan Dr. Uzay Yergün, "18'inci yüzyılın ortalarından itibaren şekillenmeye başlayan Ayvalık ve Cunda geleneksel kent dokusu ve mimarisinden günümüze kalan kültür mirasını korumak, tarihi, kültürel, mimari değerler açısından ya da turizm potansiyeli açısından olmak üzere birçok kişi tarafından farkı nedenler doğrultusunda amaç edinilmiş durumdadır. İşte bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, uluslararası koruma yaklaşımları çerçevesinde geleneksel mimari ve kentsel dokuda özgünlüğün korunmasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İngiliz öğretmen, Ayvalık'ı eski eşyalara resmetti
YEREL HABERLER İngiliz öğretmen, Ayvalık'ı eski eşyalara resmetti
(Özel) İran’a korona virüsüne karşı taş suyu ile destek Türkiye’den Anti viral özellik taşıyan "taş suyu", korona virüsü ile mücadele için İran’a gönderildi
YEREL HABERLER (Özel) İran’a korona virüsüne karşı taş suyu ile ...
Altıeylül Belediyesi muhtarlarla çözüm odaklı çalışıyor Canbey, “Muhtarlardan dilekçe veya talep beklemiyoruz”
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi muhtarlarla çözüm odaklı ...
Başkan Deveciler“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Deveciler“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”
Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı
Burhaniye'de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak
YEREL HABERLER Burhaniye'de uluslararası oryantiring şenliği ...
(Özel) Balıkçılar açıkladı: “Böyle giderse balıkçılık biter” Bilinçsiz avlanma balıkçılığın sonunu getiriyor Balıkçılar geleceğe umutla bakmıyor
YEREL HABERLER (Özel) Balıkçılar açıkladı: “Böyle giderse balıkçılık ...
Prina havuzuna düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Prina havuzuna düşen inek kurtarıldı
Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Prina havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Ankara’dan müjdeli haber ile döndüler
YEREL HABERLER Ankara’dan müjdeli haber ile döndüler
Hayırsever Tan çiftinden sağlık ocağı
YEREL HABERLER Hayırsever Tan çiftinden sağlık ocağı
Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı
Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
Burhaniyeli lokantacıdan kadına şiddete şiirli tepki
YEREL HABERLER Burhaniyeli lokantacıdan kadına şiddete şiirli tepki
Halk Eğitim Merkezi Erdek'te 189 kurs açtı
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezi Erdek'te 189 kurs açtı
Muhtarlık İşleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı Vatandaşlarla birebir temasla sorunlar çözülecek
YEREL HABERLER Muhtarlık İşleri Koordinasyon Toplantısı ...
Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev düşüyor"
YEREL HABERLER Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı Başkan Uslu, ...
Badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Badem ağaçları çiçek açtı
Genç havacılardan Başkan Arslan’a teşekkür
YEREL HABERLER Genç havacılardan Başkan Arslan’a teşekkür
Güre bisiklet yoluna kavuşuyor Güre bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Güre bisiklet yoluna kavuşuyor Güre bisiklet ve ...
Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ikincisi oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğrenciler halk oyunlarında Balıkesir ...
Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli önceliğimizdir"
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı, "Vergi bilincini artırmak en önemli ...
Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı
YEREL HABERLER Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X