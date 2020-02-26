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İstiklal marşını okudular, ödülü kaptılar

İHA

İstiklal marşını okudular, ödülü kaptılar

Manyas'ta Gençlik merkezlerinin düzenlediği okullar arası “İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışması yapıldı.
Manyas Gençlik Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Gönen ve Bandırma ilçelerinin de katıldığı “Hakk’ın sesi Mehmet Akif İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması” yapıldı. Manyas Müftülük toplantı salonunda yapılan yarışmaya Bandırma, Gönen ve Manyas ilçelerinden toplamda 17 öğrenci katıldı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucu 1Gönen İmamHatip Lisesinden Fatih Turgun 2Bandırma Ali Öztaylan İHL’den İbrahim Tetik 3. Manyas Anadolu İHL’den Tenzile Gül Taşkın 4Bandırma ŞMG Lisesinden Nida Yılmaz 5.Bandırma Eti Maden OO’dan İrem Orhan oldu. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, dereceye girenlerin 10Mart’ta Balıkesir’de yapılacak olan il finaline katılacağı açıklandı. İlk beşe giren öğrencilerin ayrıca Ankara gezisiyle ödüllendirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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