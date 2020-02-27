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TEKSÜT Bandırma BK - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 99-65

DHA


Gürkan DURAL / BANDIRMA (Balıkesir) (DHA)SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar
HAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Özge Şentürk
TEKSÜT BANDIRMA BK: Emanuel Terry 18, Jaime Smith 17, Tyler Kalinoski 14, Rıdvan Öncel 13, Omar Prewitt 10, Alperen Şengün 10, Ian Hummer 9, Şehmus Hazer 4, Furkan Haltalı 2, Atakan Erdek 2
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Delano Andrews 21, Kenneth Hayes 16, Mert Celep 13, Osiris Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 3
1'İNCİ PERİYOT: 31-10
İLK YARI: 55-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-49ING Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma´da konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol´u baştan sona üstün oynadığı mücadelede 34 sayı fark ile 99-65 mağlup etti.
TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi TEKSÜT Bandırma BK oldu. Mücadelenin ilk bölümünde Jaime Smith ve Emanuel Terry ile sayılar bulan Yeşil-Beyazlılar ilk çeyreğin 5. dakikasını da 16-2 önde geçti. Kalan bölümde Rıdvan Öncel´in sayıları ile hücumda etkili olan TEKSÜT Bandırma BK, ilk çeyreği de 21 sayı fark ile 31-10 önde geçti.
İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Hücumlarda Andrew Delano Andrews ve Kenneth Hayes ile sayılar üreten konuk ekibe Rıdvan Öncel ve Alperen Şengün ile cevap veren TEKSÜT Bandırma BK 15. dakikayı 43-13 önde geçti. Bandırma ekibi kalan bölümde Jaime Smith ve Emanuel Terry ile hücumda etkili bir performans gösterince soyunma odasına da 55-25 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan taraf bu kez konuk ekip Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol oldu. Bandırma ekibi hücumlarda sayı üretmekte zorlanmazken, Emanuel Terry ve Ian Hummer ile sayılar üretince 25. dakikayı 63-40 önde geçti. Kalan bölümde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol hücumda ve savunmada biraz daha aktif oynasa da Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe 73-49 önde girdi.
Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumlarda Rıdvan Öncel ve Alperen Şengün´ün sayıları ile oynarken 35. dakikayı da 92-59 önde geçti. Kalan bölümde hücumlarda sayı üretmekte zorlanmayan TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan da 34 sayı fark ile 99-65 galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Gürkan DURAL
2020-02-26 23:32:21

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