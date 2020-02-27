(Özel) Ege’de düzensiz göçmen akını devam ediyor Ege’de 2020 yılında 5 bin 780 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi’nden Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin akını devam ediyor. 2020’nin ilk gününden bugüne kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Denizi’nde 5 bin 780 düzensiz göçmen yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, 2020 Ocak ayında Ege Denizi’nde 112 düzensiz göç hareketine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müdahale edilirken, bu olaylarda 4 bin 62 düzensiz göçmen denizde yakalandı. Bugüne gelindiğinde ise 161 olayda 5 bin 780 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunan adalarına geçmek isterken yakalandı. Ayrıca bu düzensiz göç hareketleri sırasında 26 kişi Ege Denizi’nde hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda 3 organizatör suçüstü yakalanarak adlî makamlara teslim edildi. Göç hareketlerinin Çanakkale, Balıkesir ve İzmir bölgesinde yoğunlaştığı görüldü.
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