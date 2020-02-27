Lodos Kuzey Ege’de etkili oluyor İki kargo gemisi lodos sebebiyle Edremit Körfezi’ne sığındı Dev dalgalar sahilleri dövüyor

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçelerinde lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege’de etkili olan lodos sebebiye Müsellim boğazında gemi trafiği azalırken, fırtınadan etkilenen iki kargo gemisi Burhaniye açıklarına sığınarak demirledi.

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve zaman zaman hızı 100 kilometreye kadar çıkan lodos Kuzey Ege’de hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir’in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dev dalgalar adeta sahilleri dövüyor. Boyları 3 metreye ulaşan dalgalar vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Dev dalgalar sahil kesimlerinde evlerin bahçe duvarlarına kadar ulaşıyor. Lodos denizde de hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

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