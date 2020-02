Mimarlardan Vali Yazıcı'ya ziyaret

Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı ve yönetim kurulu Vali Ersin Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Emine Betül Gemalmaz Dikici ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundular ve kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Balıkesir için kendilerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Dikici birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak işbirliği ile her sorunun çözüleceğine inandığını ifade etti.

Başkan Dikici, "Şehrimiz adına yararlı projelere imza atmak istiyoruz"

Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Emine Betül Gemalmaz Dikici ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Cüneyt Konak, İlksen Kınay, Doğaç Arabacı, Sinan Balcı ile birlikte Vali Ersin Yazıcı'ya gerçekleştirdiği ziyarette, "Balıkesir Mimarlar Odamızın yeni yönetimini belirledik. Balıkesir'e katkı sunmak adına ekibimiz ile birlikte çalışmalarda bulunacağız. Balıkesir'i tarihi, halkı, yatırımcısı ve bütün yönetim birimleri ile kucaklayan, motive eden yönetim anlayışı ile Sayın Valimiz bizler ve Balıkesir için enerji kaynağıdır. Şehrimiz adına yararlı projelere imza atmak istiyoruz. Yurdumuzun büyük bir bölümü 1. Derece Deprem Bölgesinde, Balıkesir ilimizde depremde öncelikli yerler arasındadır. Bu konuda her şeyimiz ve tüm mesaimizle katkıya hazırız dedi" dedi.

Vali Yazıcı, "Balıkesir dinamik bir şehir"

Vali Ersin Yazıcı ise Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Emine Betül Gemalmaz Dikici ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Balıkesir'in çok özellikleri olan bir şehir olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Her şeyden önce çok önemli kültürel mirasları, doğal zenginlikleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan bir ilimiz. Balıkesir, dinamik bir şehir. Kendi görevlerimizi yaparken sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapma gayreti içinde olmalıyız. Bu amaçla Balıkesir'e hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

