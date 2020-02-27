Bergama'da "Yağcıbedir Çalıştayı"

Dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarını gelecek nesillere aktarmak maksadıyla başlatılan "Yağcıbedir Kültür Yolu" projesinin ilk çalıştayı Bergama'da yapıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın en büyük hayali olan Yağcıbedir Kültür Yolu projesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Bergama, Dikili belediyeleri, Balıkesir Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve İvrindi belediyelerinin desteğiyle kültür ve turizm potansiyeline dönüştü. İlk kez geçtiğimiz aylarda Sındırgı da toplanan heyet, Bergama Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen birinci çalıştayda projenin işleyişi ve aşamalarını istişare ederek yeniden toplandı.

Balıkesir yöresi Yağcıbedir Yörük kültüründe erkek tarafını oluştururken, İzmir yöresi de kız tarafını oluşturuyor. Kız alıp verme davasından kaynaklanan küskünlük ise yıllar sonra gerçekleşen buluşma ile son buldu. Kültür şölenine dönen çalıştayda Yağcıbedir halılarının Yörük kültürünün hikayelerini anlatmak, gelecek nesillere aktarmak adına neler yapılabileceği konuşuldu. Bergama Belediye başkanı Hakan Koştu, "Bugün kültürlerimiz adına, geleceğe aktarmak adına önemli bir projeye imza atıyoruz. Sındırgı Belediye başkanımız Ekrem Yavaş’a özellikle teşekkür ediyorum. Yağcıbedir Halı Festivali vesilesi ile bir buluşmamız olmuştu. Orada bu projemizi konuştuk. Bir başlangıç yaptık, sağolsun diğer kurumlarımızda destek verdi. Projemiz çalıştay ile süslendi. Kız evi ile oğlan evi yıllar sonra buluştu" şeklinde konuştu.

"Kültürümüzü, sanatımızı geleceğe aktarmazsak geçmişin ne kıymeti var"

Yağcıbedir halıları ve Yörük kültürünü dünyaya tanıtmak ve yaşatmak adına birçok başarılı çalışmaya imza atan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ise, "Biz hayaller ile başladık. Hayalimiz dünyada nadir olan Yağcıbedir halılarımızı, kültürünü, yapım aşamalarını, hikayelerini Yağcıbedir Kültür Yolu Projesi ile turizmle birleştirerek yaylasından ovasına kadan tanınmasını sağlamak. Bu halılar bir yaygı, yere atılan bir bez değil. Yağcıbedir halısı her deseninde, motifinde ayrı bir hikayeyi barındırıyor. Bu halılar birer sanat eseri. Halıların aşkını, sevincini, kültürünü göreceli olarak aktarmak adına bu proje önemli. Bergama belediye başkanıma, Büyükşehir belediyemize, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz adına da örnek ve güzel bir proje olacak. Kültürümüzü, sanatımızı geleceğe aktarmazsak geçmişin ne kıymeti var? Turizm ve kültür yolculuğunda hikayeler Yağcıbedir Kültür Yolu ile geleceğe taşınacak" sözlerine yer verdi.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da Balıkesir olarak başlatılan projeye dahil olan tüm katılımcılara teşekkür ederek, Sındırgı ilçesinde Yağcıbedir kültürünü tanıtmak adına yapılan çalışmaların, özellikle festivalin örnek alınarak diğer ilçelerde de gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet İnan ise, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın selamlarını iletiyorum. Bize düşen ne varsa biz her konuda destek vermeye hazırız" dedi

Çalıştaya katılanlar, Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Prof Dr. Ali Duymaz moderatörlüğünde gerçekleşen Yağcıbedir Kültür Yolu Projesi Çalıştayı kapsamında hayata geçirilmesi gerekenler hakkında görüşlerini dile getirdi.

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