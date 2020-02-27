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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesir Ticaret Odası’nda meslek komiteleri bir araya geldi

İHA

Balıkesir Ticaret Odası Şubat ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Okan Telaşeli başkanlığında gerçekleştirdi. Oda yönetim kurulu başkanı Rahmi Kula mecliste yaptığı değerlendirmede, 4 yıl süreyle Balıkesir'e hizmet edeceklerini söyledi.

Balıkesir Ticaret Odası’nda meslek komiteleri bir araya geldi

Balıkesir Ticaret Odası Şubat ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Okan Telaşeli başkanlığında gerçekleştirdi. Oda yönetim kurulu başkanı Rahmi Kula mecliste yaptığı değerlendirmede, 4 yıl süreyle Balıkesir’e hizmet edeceklerini söyledi.
Açılış konuşmasında Komite Üyelerine seslenen Oda Başkanı Rahmi Kula, “Demokrasinin en güzel şekliyle yaşandığı seçimlerimizin sonucunda oda organlarımızın tamamını yeniledik. Bize göre seçimler bir bayrak yarışıdır. Seçimler sonucunda kazanan ise üyelerimiz, Odamız, ve Balıkesir’imizdir. Hep birlikte 4 yıl süreyle odamıza, üyelerimize ve dolayısıyla Balıkesir’imize hizmet ediyor olacağız. Bizler göreve gelirken Balıkesir Ticaret Odası’nın finansman kaynaklarının en verimli şekilde kullanılacağı, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm fikir ve görüşlerin saygı ile ve dikkatle dinlenildiği birleştirici, şeffaf ve sorgulanabilen bir yönetim modeli sergileme düşüncesinde olduk. Balıkesir iş dünyasına yenilikçi, inovatif, üretken, sosyal hayatın gelişimine destek veren ve birleştirici yönetim anlayışı ile katkı sağlamayı amaçladık. Burada belirtmek isterim ki, daha önceki dönemlerde odamızda çok fazla etkinliği olmayan Meslek Komitelerimizin faaliyetleri ve siz değerli komite üyelerimizin yapmış oldukları katkılar çalışmalarımızın temelini oluşturmuş ve bize ışık tutmuştur. Birçok meslek komitemiz, seçildiğimiz günden bu yana toplantılarını aksatmadan devam ettirmekte ve bu toplantılarda sağladıkları katkı yanında meslek gruplarındaki üyelerimize de ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Bu ziyaretler odamızın üyeleri ile arasındaki iletişimi güçlendirmeye katkı sağlamanın yanı sıra mesleğe yönelik gelişmelerin paylaşılması, mesleğin sorunlarının tartışılması ve çözüm yolları konusunda önem taşımaktadır. Bizler de komitelerimizden gelen görüş ve önerilerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilgili bakanlıklarımız, yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlarımız nezdinde iletilmesini sağlamakta ve takibini yapmaktayız. Bu noktada yapmış olduğunuz çalışmalardaki, emeğiniz ve yol göstericiliğiniz için şahsım ve Yönetim Kurulum adına sizlere teşekkürü bir borç biliyorum“ dedi.

Prof. Dr. Yağcıdan takım çalışması sunumu
Oda Başkanı Rahmi Kula’nın konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Özcan Yağcı, komite üyelerine, takım çalışması, motivasyon ve kurum kültürünü oluşturan kavramlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Özcan Yağcı sunumunda, bilginin paylaştıkça çoğaldığını ifade ederek, insanlar arasındaki iletişimin önemi, iş hayatındaki iletişim, çalışanlar arasındaki diyalog konularına değinirken, her insanın bilgisinin, tepkisinin, algısının, korkularının, değerlerinin farklı olduğunu belirtti. Tek taraflı bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini anlatan Yağcı, yönetim ve takım ilişkinin önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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