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Balıkesir'de Akşener´e HDP tepkisi

DHA


Fatih Emrah ERDOĞAN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Balıkesir´de yaptığı esnaf ziyareti sırasında gittiği kahvede, HDP ile işbirliği eleştirisinde bulunuldu.
Balıkesir´de bir dizi ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1991 yılında şehit olan Ayhan Yılmaz´ın kardeşi, Rahmi Yılmaz ile HDP polemiği yaşadı. Yılmaz, İYİ Parti´yi, HDP ile iş birliği yapmakla suçladı. Akşener, "PKK bir terör örgütüdür. HDP, PKK´nın uzantısıdır" dedi. Yılmaz ise "Aynı fikirdesiniz de işte, televizyonda bağıramıyorsunuz bunu. Şimdi bana izah etmeye çalışıyorsunuz ama televizyonda diyemiyorsunuz. Adayınız bir, her şeyiniz bir sizin" dedi.
Kahvede bulunan Halil Karakaya adlı kişi de, "Madem HDP terör örgütü de, siz de güvercin diyelim. Güvercinin, karganın yanında ne işi var? Madem güvercinsiniz, seçimlerde İstanbul´u kazanmak için HDP´ye destek verdiniz mi, vermediniz mi? Ankara´da verdiniz mi, vermediniz mi? Büyükşehirlerde verdiniz mi, vermediniz mi? Verdiniz. Kargalar, kargalarla uçar, güvercinler, güvecinle uçar. Şimdi geldiniz, Allah razı olsun. Bir kere de milletvekillerinin, Meral Hanım´ın ağzından şunu duyalım. AK Parti terörde şunu yapmıştır, İdlib´e girmiştir hükümetin arkasındayız. Yarın siz olcaksınız. Seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyin. Bu kadar basit. Aç kalsın bu millet. Çanakkale´de donsuz gezmiş bu millet. Bugün Suriye, Irak bize geliyor. Hepsi Türkiye´ye geliyor. Bizim gidecek ülkemiz yok. Madem Türkiye´de siyaset yapıyorsanız, iktidarda kim varsa, onun arkasında durmak zorundasınız. Her 5 yılda bir seçim olur. Seçim geldiğinde vaatlerini açıklarsın, kazanırsın, kazanamazsın ama alnın açık durur. Senin HDP ile ne işin var ya. Uzaklaş ki daha puanını artır. Benim tavsiyemdir yani" dedi.
'HDP İLE YAN YANA YÜRÜMEDİK'
Meral Akşener ise, "Söylüyorsunuz. Ondan sonra ben bir şey söylemeye kalktığımda da dinlemiyorsunuz kardeşim. Bir konuda karar vermişsiniz, ben de ona saygı duyuyorum. Ama günah diyorum. Ayıpta demiyorum, günah, günah. Biz HDP ile yan yana yürümedik. Biz burada Sayın İsmail Ok´u aday çıkardığımızda, HDP aday çıkardı burada. Bizim aday çıkardığımız her yerde, HDP aday çıkardı. Iğdır´da Cumhur İttifakı'nın adayını destekledik biz karşılıksız. Yani AK Parti ile MHP´nin adayını destekledik. Dolayısıyla orada aday çıkarmadık. Bunları da duymuyor kimse. Vatandaş, her konuda, her şeyi söylemeye hak sahibidir. Orada bir sorunumuz yok" dedi.
Karakaya´nın "İstanbul´daki adayınız kimdi, Ankara´daki adayınız kimdi" sorusuna ise Meral Akşener "Ankara´daki adayımız Mansur Yavaş´tı" derken, HDP´nin de adayı da oydu yanıtını aldı.
Halil Karakaya sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Tartışabilmek, büyük bir partinin lideriyle tartışmak, bunları sormak güzel bir şey. Ama bizim size sadece tavsiyemiz. Teşekkür ederim. Uzatmaya da gerek yok. Allah razı olsun" derken vatandaşlar da terör konusunda iktidara destek olunmasını, ekonomik olarak sorunları olmadığını söyledi.
Meral Akşener sonrasında ise, "HDP, PKK´nın uzantısıdır. PKK´da bir terör örgütüdür" dedi.
Akşener, Edremit Körfezi´ndeki ziyaretlerini sürdürmek için Kepsut´tan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Kepsut Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-02-27 18:42:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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