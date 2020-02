İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gömeç ve Ayvalık’ta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerini ziyaret etti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim döneminde Balıkesir’in girmediği ilçelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Yaptığı ziyaretlerin son etabı olarak Akşener, Burhaniye'den Gömeç’e geldi. İlk olarak Gömeç Belediyesini ziyaret eden Akşener, burada Millet İttifakı’nın CHP’li Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ile bir süre sohbet etti. Ziyarette, Belediye Başkanı Himam, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e Gömeç’in simgelerinden biri olan Atatürk Kayalıkları fotoğrafı ile Gömeç’e özel sirke ve zeytinyağı seti armağan etti.



Gömeç’te belediye ziyaretinin ardından cadde üzerindeki esnafları ziyaret eden Akşener, gezilerinin devam ettiğini anlattı. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, daha sonra partisinin ilçe teşkilatına uğrayarak İlçe Başkanı Şener Şen ve ilçe yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Gömeç’in ardından Ayvalık’a geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i partisinin Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu ile Millet İttifakı’nın CHP’li İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve her iki partinin yöneticileri karşıladı.



Ayvalık’ta esnaf ziyaretlerini sürdüren Meral Akşener, gittiği her yerde esnafın ekonomik açıdan büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığına ilişkin şikâyetler aldığını kaydederek, ekonominin bel kemiği olarak nitelediği esnafın yaşadığı zorlukların üzücü olduğunu söyledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından İYİ Parti Ayvalık Teşkilatı’nı ziyaret eden Genel Başkan Akşener’e burada Ayvalık’a has zeytin, zeytinyağı armağan edildi. MHP'nin eski İlçe Başkanı Halil Uncu'ya da İYİ Parti rozeti takan Akşener, partisinin Türkiye genelinde hızla büyüdüğünü savundu.



Partisinin ilçe teşkilatının ardından Ayvalık Belediyesine geçen Meral Akşener, Demokrat Partili Başkan Mesut Ergin’e yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi. Mesut Ergin'in Ayvalık ile ilgili armağanlarını kabul eden Meral Akşener, Başkan Ergin'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin ardından, partisinin ilçe başkanlığının verdiği akşam yemeğine katılan Akşener daha sonra Ayvalık’tan ayrıldı.

