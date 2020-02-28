Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 17 kişiyi Havran, Gönen, Ayvalık ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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