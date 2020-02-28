Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 7 uyuşturucu tacirini yakaladı. Yakalanan şüphelilerden adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 2.55 gram skunk, 1.37 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu hap, 4.75 gram metamfetamin ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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