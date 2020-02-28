AK Parti Altıeylül’e Ömer Munis başkan atandı

Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı’na Ömer Munis’in tayini yapıldı. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Bölge Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tığ eşliğinde genel merkezde yapılan mülakat sonucunda ilçe başkanlığına Ömer Munis getirildi.
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