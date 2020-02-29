Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aranan KHK ile ihraç edilen konsolos gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PYD Terör örgütüne üye olmak ve Terör amacıyla resmi belgede sahtecilik ve Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan ve KHK ile ihraç edilen konsolos S.G. Bigadiç ilçe merkezinde yakalandı. Yakalanan S.G. adlı şahıs Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

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