Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

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Kadri KAYAAbdulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA-Abdulkadir AYDINIŞIK

2020-02-29 10:36:32



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