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Balıkesir’de 4 bin 500 iş yerine gıda denetimi yapıldı

İHA

Balıkesir’de 4 bin 500 iş yerine gıda denetimi yapıldı

Balıkesir'de Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında toplam 4 bin 500 iş yerine denetim gerçekleştirildi.
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 120 Personelden oluşan 60 gıda denetim ekibi il genelinde ürün bazlı gıda denetimi gerçekleştirildi. Gıda denetim ekipleri "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında il genelinde halkın daha güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini temin etmek için büyük bir özveri ile çalışarak oluşabilecek olumsuzluklara izin vermiyor. Yapılan denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına yönelik genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi belgesi varlığı gibi konular denetim ekiplerince kontrol edilerek karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler yapılıyor. 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana il genelinde 60 gıda denetim ekibi ile toplam 4 bin 500 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetim seferberliğinde; Et ve Et Ürünleri Üreten İşletmeler, Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmeler, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamul Üreten İşletmeler, Kasap ve Şarküteri ile Bakkal, Market, Büfe vb. İşyerleri, Okul Kantinleri ve Yemekhaneleri, LokantaRestoran, Dönerci, Fastfood ve toplu tüketim yerlerinin denetimleri yapılarak, numuneler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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