Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Petkimspor'u 5 uzatma dakikası sonrası 9083 mağlup etti.

Müsabaka öncesi salona gelen seyircilere Türk bayrağı dağıtılırken, takımlar sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıktı.



Salon: Kurtdereli

Hakemler: Sami Özel xxx, Yiğit Emre Şimşek xxx, Batuhan Kümükoğlu xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 27, Gökhan Aydın xx 11, Harun Can Doğan xx 2, Berkay Genç xxx 18, Mertcan Sonkol xx 7, Fatih Kızılca xx 6, Marvin Jefferson xxx 16, İsmail Çevik xx 3

Başantrenör: Mustafa Mavili

Petkimspor: Rembert xxx 20, Hakan Yapar xx 13, Şahin Ekmen xx 5, Recep Doğrusöz xx 11, Gates xxx 21, Ali Işık xx 5, Yiğitcan xx 6, Fikret Can xx 2

Başantrenör: Arda Vekiloğlu

1. Periyot: 2426 (Petkimspor)

Devre: 4344 (Petkimspor)

3. Periyot: 5764 (Petkimspor)

Uzatma: 9083 (Balıkesir BŞB)

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