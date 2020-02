Tatlıcı Ali Öztaylan BANÜ'de anıldı

Bandırma'nın kanaat önderlerinden Merhum Tatlıcı Ali Öztaylan, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumla anıldı.

Bandırma Üniversitesi ve Bandırma İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu" Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun ilk bölümünde Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay moderatörlüğünde konuşmacılar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aşık, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Kara ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Doğruyol katıldı.

Bandırma Müftülüğü ve Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ortaklığında hazırlanan sempozyumun ikinci bölümünde ise moderatörlüğü Tekke Hacı Ali Rıza ElBezzaz Cami Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adem Turan gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturuma Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediyesi Eski Başkanlarından Sedat Pekel, daire müdür ve amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Saygı duyulan bir insan”

Sempozyumun protokol konuşmaları bölümünde ilk konuşmayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Başkan Yılmaz'ın ardından konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise "Tatlıcı Ali Efendi ile ilgili oğlu Cemal Bey ile sohbetlerimizde kesitler halinde babasından bahsederken dinleme fırsatım olmuştu. Çok uzun değil ama zaman zaman oğlu haklı olarak çok övündüğü babasıyla ilgili yaşadığı olaylarla ilgili örnekler veriyordu. Saygı duyulan bir insan. Bu kitleyi buraya topladığına göre kıymetli bir insan. Bende bu gönül dostunu hayırla yadetmek adına buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



“Babam bembeyaz bir adamdı”

Programın bu ölümünde Merhum Tatlıcı Ali Öztaylan'ın oğlu 1923 ve 24 ncü Dönem Balıkesir Milletvekili ve Bandırma Belediyesi Eski Başkanlarından Mehmet Cemal Öztaylan konuştu. Öztaylan, gözyaşları ile başladığı konuşmasında babası Tatlıcı Ali Öztaylan ile olan anılarını anlattı. Öztaylan, "Ben ilim irfan sahibi değilim. Onlar zaten babamı ifade ettiler. Bizler yedi kardeş babamla mezhepleri bir, meşrepleri farklı olan sadece ve sadece onun gibi olunmaz doğunur diye yaşadığım 66 yıllık zaman içinde bunu müşaade eden bu memlekette İl Genel Meclisi üyesi olmuş, 3 kez milletvekili olmuş, Belediye Başkanı olmuş ama adam bile olamamış biri olarak karşınızdayım" dedi.

Öztaylan, "Babam bembeyaz bir adamdı. Benim gibi içi dışı kara bir adam değil" diyerek devam ettiği konuşmasında, babası ile olan bazı anılarını anlattı. Öztaylan'ın konuşmasının ardından Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Muzaffer Şenveli, Bandırma İmam Hatip Lisesi Emekli Müdürü Mehmet Ali İlhan ve Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hasan Etem Karpuz sırayla konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdiminde bulunulurken, sempozyumu izleyen herkese Bandırma Müftülüğü ve BANÜ tarafından hazırlanan ve Tatlıcı Ali Öztaylan'ın hayatından kesitlerin bulunduğu "İncitmedim, İncinmedim" adlı kitap dağıtıldı.

