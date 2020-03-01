Burhaniye ilçesinde, 8 Eylül Stadı arkasında hayırseverlerin yardımları ile yaptırılan Mehmet Kocaatlı Cami ibadete açıldı.

Arsası hayırsever Mehmet Kocaatlı tarafından bağışlanan caminin açılışında büyük coşku yaşandı. Cami açılışına Edremit Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Ahmet Yayla, Ankara Kocatepe İmam Hatibi İsmail Coşar, caminin yapımına öncülük eden Emekli İmam Saadettin Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazı öncesi, Kocatepe İmamı İsmail Coşar, Emekli İmam Saadettin Kılıç ve Kocacami Müezzini İsmail Baydemir tarafından mevlit ve Kuran okunurken, Müftü Ahmet Yayla da konuşmasında caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Camide kılınan öğlen namazının ardından, etli pilav, keşkek ve ayran ikramı yapıldı. Caminin yapımında katkısı olanlara teşekkür eden Kocacami Emekli İmamı Saadettin Kılıç, “Caminin yapımına çok sayıda hayırsever katkıda bulundu. İnşallah, ikinci caminin yapımını da kısmet eder. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Caminin fahri imamlığını yapan Şaban Okur da, “Burada çok güzel bir eser meydana geldi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Rabbim bu camilerde nice ibadetler yapmayı nasip etsin İnşallah” dedi.

İki katlı olan 700 kişilik Mehmet Kocaatlı Caminde, minber ve mihrap da ahşaptan yapıldı. Caminin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olduğu açıklandı.

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