Balıkesir'de suç örgütüne operasyon

Balıkesir ve Bandırma ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ihaleye fesat karıştırmak ve silahlı suç örgütü kurmak iddiasıyla 10 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, "Silahlı suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli yağma, tehdit, yaralama, ihaleye fesat karıştırma, çek senet tahsilatı yapmak, tefecilik, ruhsatsız silah kullanma ve bulundurma" suçlarından dolayı 10 şahıs gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren teknik takip sonucunda Balıkesir ve Bandırma ilçelerinde Özel Hareket polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı suç örgütü kurdukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 kişiyi adreslerinde yakaladı. Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 5 adet 9 mm ve 7.65 çapında olmak üzere farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 45 adet 9 mm çapında mermi ve 11 adet 7.65 çapında mermi, 1 adet pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 38 adet fişek, 1 adet kelepçe ve 1 adet el telsizi, 295 bin lira nakit, isimli ve isimsiz piyasa değeri 4 milyon lira olduğu düşünülen çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.