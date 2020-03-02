Yeşil Çomlu Mahallesi'nin taş ocağı tepkisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Yeşil Çomlu Mahallesi'nde, 10 yıl önce mera arazisinin vasfı değiştirilerek kurulduğu ve günümüzde ise yerinin genişletilmesi için meradan 300 dönüm daha yer talep ettiği iddia edilen taş ocağı tesisi için mahalle sakinleri tepki gösterdi.



Bandırma'nın Yeşil Çomlu Mahallesi Bayraklı Tepe mevkiinde bulunan mera vasfındaki araziye bir beton firmasına ait olan ve 10 yıl önce mera vasfı değişikliği ile kurulduğu iddia edilen taş ocağı mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Yeşil Çomlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Can Toros ve çeşitli STK'lar ile Bandırma Kent Konseyi tarafından taş ocağının bulunduğu merada basın açıklaması yapıldı.



Yeşil Çomlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Can Toros yaptığı açıklamada, "10 yıl önce mahallemizin büyük çoğunluğunun istememesine rağmen, 200 dönüm mera arazisi mera vasfından çıkarılarak, taş ocağına tahsis edilmiştir. Bu günlerde taş ocağı geleceğini teminat altına almak için 300 dönüm daha meradan yer talep etmektedir. Yani daha önceki taş ocağı alanı ile birlikte toplam 500 dönüm yer istemektedir. Bize de meramızda 170 dönüm yer kalmaktadır. Zaten hayvancılık için yetmeyen meramız mahallemizde hayvancılığın daha da azalmasına sebep olacaktır. Tarlalarımızda mahsulün yetişmesi için gerekli hava, taş ocağının çıkardığı tozdan dolayı maalesef etkilenmekte ve düşük rekolte ile ürünlerimizin yetişmesine engel olmaktadır. Biz Yeşil Çomlu halkı olarak bu isteğin karşısındayız. Çünkü bu istedikleri yerden çıkaracakları malzeme ile uzun yıllar mahallemize zarar verecekler. Taş Ocağı şimdiki sınırları içinde iken bile patlamalar esnasında yakın evlere zarar vermektedir. Bu taş ocağının yerinin daha da büyümesini istemiyoruz" dedi.

Yapılan basın açıklamasına mahalle halkının yanısıra çocuklar ellerinde pankart ve dövizlerle katıldı.

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