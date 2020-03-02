Balıkesir’de trafik kazası: 7 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde yolcu taşıyan S.K. idaresindeki 10 M 1551 plakalı minibüs, Zeytindalı Kavşağı’nda karşı yönden gelen E.D'nin kullandığı 10 RK 159 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. 112 ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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