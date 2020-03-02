Altıeylül’den eğitim için anlamlı projeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altıeylül’den eğitim için anlamlı projeler

İHA

Altıeylül Belediyesi eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Çocuk ve gençlerin eğitimi ve bilinçlenmesi konusunda güzel projelere imza atıyor.

Altıeylül’den eğitim için anlamlı projeler

Altıeylül Belediyesi eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Çocuk ve gençlerin eğitimi ve bilinçlenmesi konusunda güzel projelere imza atıyor.
Altıeylül Belediyesi Kuruluş yılı olan 2014’den bu yana Eğitime katkı verirken, her yıl olduğu gibi 20192020 Eğitim ve Öğretim Yılında da projelere devam ediliyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kültür İşleri Müdürü Mustafa Aydoğdu ‘Altıeylül Belediyesi olarak çocukların içinde bulunduğu projelere önem veriyor ve eğitime katkılarımız sürdürüyor” dedi.
Resim şiir ve kompozisyon yarışmaları
Kültür Gezileri ile ödüllendirilen yarışmalar düzenlediklerini belirten Aydoğdu şunları söyledi: “Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokol ile ilçe genelinde hem özel hem devlet okulları olmak üzere, ilkokul, ortaokul ve liselerde ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. 20192020 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan yarışmalar için sırasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında ‘Atatürk’, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü için ‘Çanakkale Zaferi’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ‘Çocuk’ ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ‘Gençlik’ konu başlıkları olarak belirlendi. İlkokul öğrencilerimiz resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri de kompozisyon dallarında eserleri ile yarışıyorlar. Okul birincileri ödül olarak Ankara, Çanakkale, İzmir ve İstanbul kültür gezilerine götürülüyoruz. Kasım ayında gerçekleşen Atatürk konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında okul birincisi seçilen öğrenciler ile 90 kişilik kafilemiz Başkent Ankara’ya götürüldü” dedi.
Haydi, sen de oku
Kitap okumayı özendirici ve destekleyici bir yarışma olan ‘Haydi Sen de Oku’ projesine de değinen Aydoğdu; “ Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü ile ‘Haydi sen de oku’ projesinin bu yıl 5.si düzenlenecek. Altıeylül’de bulunan ortaokullar arası düzenlenen bu yarışmada en çok sayfa kitap okuyan okul birincilerine ödül olarak bisiklet hediye edeceğiz” dedi.
Balıkesir’in enleri çocuk şenliği
Okumanın yanında spor yapmanın da önemli olduğunu bu nedenle bir de Çocuk Atletizm Şenliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Kültür İşleri Müdürü Mustafa Aydoğdu sözlerine şu şekilde devam etti; “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri dâhilinde yer alacak olan ve bu yıl 3.düzenleyeceğimiz ‘Balıkesir’in enleri çocuk atletizmi şenliği’; Altıeylül Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliği protokolü kapsamında İsmail Akçay Atletizm Pistinde gerçekleştireceğiz. 18 19 Nisan tarihlerinde 513 yaş arası çocukların katılacağı yarışmada dereceye giren çocuklarımıza ödül vereceğiz. 19 Nisan’da Bebek enleri emekleme yarışması ile bebekler ebeveynleri eşliğinde yarışacaklar. 20192020 Eğitim Yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan bütün yarışmalar için başvurular okul müdürlüklerine yapılacak. Çocuklarımıza başarılar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık İdlib şehitleri için tek yürek
YEREL HABERLER Ayvalık İdlib şehitleri için tek yürek
Erdek’te AK Parti'de Kudret Yangal zamanı
YEREL HABERLER Erdek’te AK Parti'de Kudret Yangal zamanı
Balıkesir’de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafik kazası: 7 yaralı
Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu kurtardı
YEREL HABERLER Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu ...
Burhaniye’de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını ...
Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti
YEREL HABERLER Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı ...
Gönen'de Mehmetçik'e destek
YEREL HABERLER Gönen'de Mehmetçik'e destek
Mesleki ve sivil toplum örgütlerinden ortak tepki “Rejim unsurlarına sessiz kalmamız beklenemez”
YEREL HABERLER Mesleki ve sivil toplum örgütlerinden ortak ...
Erdek'te İdlib için anma
YEREL HABERLER Erdek'te İdlib için anma
İvrindi’de fidan şenliği
YEREL HABERLER İvrindi’de fidan şenliği
Burhaniye’de zeytin çekirdeğine Almanya’dan talep var
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytin çekirdeğine Almanya’dan talep var
Şehir magandaları piknik masalarını yaktı
YEREL HABERLER Şehir magandaları piknik masalarını yaktı
Polis 2.5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi Balıkesir polisinden 1 ayda 38 operasyon
YEREL HABERLER Polis 2.5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele ...
Bandırmaspor zirveye demir attı
YEREL HABERLER Bandırmaspor zirveye demir attı
Üniversite öğrencisinden yerli ve milli katı atık ayrıştırma sistemi Mekatronik öğrencisi katı atıkları ayrıştırmak için yerli ve milli bir robotik sistem kurdu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinden yerli ve milli katı atık ...
Balıkesir'de çek senet çetesine operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de çek senet çetesine operasyon: 10 gözaltı
Yeşil Çomlu Mahallesi'nin taş ocağı tepkisi
YEREL HABERLER Yeşil Çomlu Mahallesi'nin taş ocağı tepkisi
99 depreminden sonra gelen mutluluk 21 yıl sonra sosyal medya kullanıcıları yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER 99 depreminden sonra gelen mutluluk 21 yıl sonra ...
267 Kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu
YEREL HABERLER 267 Kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu
Balıkesir polisi silaha savaş açtı Polis son 1 ayda 96 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir polisi silaha savaş açtı Polis son 1 ayda ...
Jandarmadan ikiz plaka denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan ikiz plaka denetimi
Hamsi 35 lira ile rekor kırdı Avlanma yasağı 45 gün sonra başlıyor
YEREL HABERLER Hamsi 35 lira ile rekor kırdı Avlanma yasağı 45 gün ...
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de suç örgütüne operasyon
AB’ye deniz yoluyla geçemeyen göçmenler, karayolunu seçti
YEREL HABERLER AB’ye deniz yoluyla geçemeyen göçmenler, karayolunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X