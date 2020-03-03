(Özel) Balıkesir'de yabanî hayvan popülasyonu açıklandı 2 bin 133 bitki çeşidi ile çok sayıda canlı popülasyonu kayıt altına alındı

Balıkesir'de 2 bin 133 bitki çeşidi, 45 memeli hayvan türü, 407 omurgasız canlı, 278 kuş türü, 28 iç su balığı, 26 sürüngen ve 9 çiftyaşar canlı türü tespit edildi. Balıkesir Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, bunların “Nuhun Gemisi” veri tabanına işlendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Fatih Satıl, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü münasebetiyle, üniversitede yaptıkları çalışmaları İHA'ya açıkladı. BAUN FenEdebiyat Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Satıl, Dünya Yaban Hayatı Günü ile ilgili olarak, "Ormanların, meraların, sulak alanların ve denizlerin çok önemli birer parçası olan bitki ve hayvanlar, yeryüzünde hayatın devamı noktasında çok önemli bir yere sahiptirler. Ormansız, susuz, bitkisiz ve hayvansız bir dünyada insanın yeri ve yaşama imkanı yoktur. Ancak insanoğlu hem ihtiyaçlarını karşılamak için acımasızca yaban hayatını yok etti, hem de ekolojik dengeyi bozdu. Son yarım yüzyılda bu kötü gidişatın farkına varan insanoğlu bazı çalışmalar başlattı, ama maalesef bu tedbirler istenilen seviyeye ulaşamadı. Bu durumun ülkemiz açısından da pek iç açıcı olduğu söylenemez. Ne yazık ki yaban hayatımızı oluşturan türleri ve onların yaşama ortamlarını, şehirleşme ve sanayileşme uğruna kaybetmeye devam ediyoruz. Uluslararası Doğayı Koruma Birliğine (IUCN) göre ülkemizde nesli tehlike altında 179 canlı türü bulunuyor. Bu durumun tersine çevrilmesi için kamu kuruluşları, sivil toplum, bilim dünyası ve iş çevreleri ile toplumun bütün kesimleri arasında işbirliği şart" şeklinde konuştu.

Yaban hayatı açısından Balıkesir ilinde de Balıkesir Üniversitesi Biyoloji bölümü öğretim elemanlarınca birçok çalışma yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Fatih Satıl, "Bu maksatla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Türkiye’de başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Balıkesir ilinin de Biyolojik Zenginliği ve Yaban Hayatı Zenginliği ortaya konulduğ. Balıkesir’de 2 bin 133 bitki çeşidi, 45 memeli hayvan türü, 407 omurgasız canlı, 278 kuş türü, 28 iç su balığı, 26 sürüngen ve 9 çiftyaşar canlı türü tespit edilmiştir. Proje kapsamında elde edilen tüm veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü “Nuhun Gemisi” veri tabanına işlenerek kayıt altına alındı" dedi.

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