80'lik çoban dededen herkese çevre dersi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, huzurevinde kalan 80 yaşındaki Selahattin Ünal’ın çevre hassasiyeti takdir topluyor. Her gün çarşıya gelip giderken yolda gördüğü çöpleri toplayan Selahattin dede, herkese örnek oluyor.

Uzun yıllar çobanlık ve ayakkabı boyacılığı yapan Selahattin Ünal, her gün Saip Hoca Bulvarı ve Hürriyet Caddesi’ni temizliyor. Ünal, yerde çöp ve sigara izmaritine kadar ne varsa toplayıp çöp tenekelerine atıyor. Yaşlı adamın bu örnek hareketi takdir topluyor. Vatandaşlardan çevrelerini temiz tutmalarını isteyen Selahattin Ünal, "Ben uzun yıllar çobanlık yaptıktan sonra bir müddet de ayakkabı boyacılığı yaptım. Şimdi de Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde kalıyorum. Kocacami’ye gidip namazımı kılarım. Gelip giderken yolda gördüğüm çöpleri toplarım. Bunu alışkanlık haline getirdim. Her gün birkaç saatimi çevre temizliğine ayırıyorum. Bunu da severek ve Allah rızası için yapıyorum. Keşke herkes benim gibi olsa, her yer pırıl pırıl olur” dedi.

