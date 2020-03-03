Burhaniyeliler araç muayene istasyonu istiyor

Burhaniye ilçesinde, araç muayene istasyonu kurulması için girişim başlatıldı. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel , Meclis Başkanı Hasan Varol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Sever’ den oluşan heyet Balıkesir’ de TÜVTÜRK yetkileri ile görüştü.

Burhaniye heyeti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde, Türkiye'de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’ün Balıkesir yetkili temsilcisi olan 2K Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş yetkilisi Rahmi Kula ile görüştü. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, “ İlçemizde, artan araç muayene talebine cevap verebilmek amacı ile Gezici araç muayene istasyonlarının ilçemizde hizmet vermeye başlaması için girişimlerde bulunduk. Bu ilçemiz için çok önemli İnşallah, girişimlerimiz sonuç

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