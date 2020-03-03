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Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babadan akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası

DHA

Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babadan akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası


Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), 20 el ateş ederek öldüren ve daha önce de eşini bulması için özel dedektif tuttuğu ortaya çıkan Mustafa Ali Yılmaz (67), yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.
Geçen 27 Haziran günü meydana olayda; Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U.'ya ise dokunmadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 
Gözaltına alınan Mehmet Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile 2 komando bıçağı ele geçirildi. Hakkında 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Yılmaz'ın, olaydan bir süre önce Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir dedektiflik firmasıyla eşi Gülden Yılmaz'ın yerinin tespit edilmesi için 4 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı. Anne Gülden Yılmaz da, eşi ile söz konusu  firma arasında yapılan sözleşmeyi savcılığa teslim ederek, şikayetçi oldu.
`AKLİ DENGEM YERİNDE DEĞİL´
Tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz´ın (67) yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada sanık Yılmaz, avukatları Yavuz Selim Özyurt ve Oğuzhan Kaçıcı ile davacı taraf olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Kübra Çakmaz ve Süleyman Aydın ile anne Gülden Yılmaz´ın avukatı Berna Menteş, hazır bulundu.
Balıkesir Edremit'te geçen yıl nişanlısı tarafından öldürülen Ceyda Malay´ın ailesi ile Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu üyelerinin de izlediği duruşmada, Mustafa Ali Yılmaz, akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. Duruşma, 30 Haziran gününe erteledi.
'ASIL HEDEF ANNEYDİ'
Duruşma çıkışı açıklama yapan anne Gülden Yılmaz´ın avukatı Berna Menteş, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki savunmasının inandırıcı olmadığını söyledi. Menteş, "Dedektif tutuyor ve dedektife özel olarak bu talimatları veriyor. Gülden Yılmaz´ın yaşadığı adresin tespiti, ikametin kime ait olduğu ve kiralayanın kimliği tespit edilmek isteniyor. Bunlar Gülden Yılmaz için. Asıl hedef zaten anneydi" dedi.
`KADINLARIN YAŞAM HAKKI SEVİYORUM DİYEREK ELLERİNDEN ALINIYOR´
Körfez Bağımsız Kadın Platformu sözcüsü Bahise Pirim "Gülnur Yılmaz´ın yaşam hakkını elinden alan babasının bu şekilde bir yerlere sığınması hoş görülecek bir şey değil. Edremit´te kadın cinayetleri çoğaldı. Karısını, sevgilisini öldürüyor, çok seviyorum diyor. Sonra da çok akli dengelerinin yerinde olmadığına savunuyorlar.  Bu toplumda iyi halle bırakılan, kravat takan,  kadınlarımızı öldüren bir sürü erkekler gördük. Biz yaşam hakkımızı savunuyoruz. Bütün kadınların yaşam hakkı, 'seviyorum' diyenlerin elinden alınıyor. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Bugün sana, yarın bana. Yarın kimin öldürüleceğinin garantisi, devlet tarafından bize sağlanmış değildir. Koruma altına alınmış değildir. Bizim yaşam hakkımızı devlet bir an önce bize sağlamak zorunda" dedi.
'ADIM ADIM İZLEMİŞ'
Körfez Bağımsız Kadın Platformu üyelerinden Pervin Çağlayan da şunları söyledi:
"Kızını öldüren baba olay anını hatırlamadığını, kızını öldürüp, öldürmediğini hatırlamadığını, çok ağır baskı altında ifade verdiğini, önceki ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Akli dengesi yerinde. Kızını takip etmiş, Antalya´da ev tutmuş. Adım adım nereye gittiğini biliyor. Planlayarak ve tasarlayarak öldürüyor. Şimdi cezadan kurtulmak için akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor. Bu gerçek değil. Çünkü bu tür cinayetleri işleyenler ya namusum için öldürdüm diyor veya başka bir neden buluyor. Bu da akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Katiller aramızda. En yakınımızda. En yakınımızdaki erkekler tarafından öldürülüyoruz."   DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-03-03 14:44:48

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