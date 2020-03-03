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Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

İHA

Balıkesir'de 1986 yılında İller Bankası Şehir Plancıları tarafından imar çalışması yapılan Sanayi 2. Kapı bölgesindeki 34 yıllık mülkiyet sorunu vatandaşların tapu ile aldıkları parsellerin tamamının korunması kaydıyla çözülüyor. Toplumsal fayda ve katılımcılık ilkesi ön planda tutularak hazırlanan planlar 3 Mart itibarıyla askıya çıktı. 1 Nisan'a kadar devam edecek askı sürecinde isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi zemin katta planlarını inceleyebilecekler.

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Balıkesir'de 1986 yılında İller Bankası Şehir Plancıları tarafından imar çalışması yapılan Sanayi 2. Kapı bölgesindeki 34 yıllık mülkiyet sorunu vatandaşların tapu ile aldıkları parsellerin tamamının korunması kaydıyla çözülüyor. Toplumsal fayda ve katılımcılık ilkesi ön planda tutularak hazırlanan planlar 3 Mart itibarıyla askıya çıktı. 1 Nisan'a kadar devam edecek askı sürecinde isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi zemin katta planlarını inceleyebilecekler.
Balıkesir Sanayi 2. Kapı bölgesinde 18.02 imar planındaki 34 yıllık mülkiyet sorunu, vatandaşların tapu ile aldıkları parsellerin tamamının korunması kaydıyla çözüme kavuşturuluyor. Başından bu yana süreci sağlıklı bir şekilde işletmek adına toplumsal fayda ve katılımcılık ilkesini ön planda tutarak çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturarak vatandaşların da mağduriyetine son verecek. Mahkeme gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan imar planları 3 Mart itibarıyla askıya çıkarıldı. Askı süreci 1 Nisan'a kadar sürecek. Hazırlanan imar planları, Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşlar tarafından incelenebilecek.

İmara 1986'da açılmıştı
Balıkesir Sanayi 2. Kapı bölgesindeki 18.02 imar planındaki mülkiyet sorunun kaldırılması ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 18.02 bölgesinde tarlaların arsaya dönmesi sonucunda vatandaşların kendi aralarında yaşanan itilaflarından dolayı mahkeme tarafından yapılaşma durdurulmuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 1986 yılında İller Bankası Şehir Plancıları tarafından imar çalışması yapılan bölgedeki mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla talimat vermişti.

Vatandaşın hakkı gözetildi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların neticesinde imar planı 3 Mart itibarıyla askıya çıktı. Vatandaşlar 1 Nisan'a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zemin katta askıya çıkan imar planları inceleyebilecek. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan ve mahkeme tarafından verilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan planlarda, vatandaşların tapu ile aldıkları parsellerin tamamı korundu.

Ortak irade çözüm getirdi
3194 Sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca Karesi İlçesi TOKİ Yeni Mahalle Paşaalanı, Üçpınar mahalleri ve Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme, Ayşebacı mahallelerinde 18.02 nolu imar uygulama sahasına ait kadastral parsele dönüş, imar sıralı dağıtım cetvelleri ve parselasyon planı çalışmaları; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın ortaya koyduğu irade ile çözüldü. Bölgeye yaşanabilir, modern bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

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