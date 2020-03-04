Kaymakam Öner ve eşi, okuma yazma kurslarını ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Faruk Kızıklı İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda düzenlenen okuma yazma kurslarını ziyaret etti. Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte kursları ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öner, program kapsamında yetişkinlere özel okumayazma kurslarının yanı sıra okullarda devam eden keman ve akıl oyunları kurslarını da ziyaret etti. Türkiye genelinde başlatılan ve okuryazarlık seferberliği kampanyası kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan 21 kursta 20192020 dönemi boyunca 110 kursiyere ulaşıldığı açıklandı. Ziyarette eşi ile birlikte kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Öner, “Kendilerini cesaretlerinden ötürü kutluyorum. Okuryazar olma yolunda atılan bu güzel adımın ilçemizde görmüş olduğu ilginin günden güne artmasından memnuniyet duyduk. 2018’den bu yana devam eden kurslar sayesinde çok sayıda vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Okuma yazma öğrenecek olan vatandaşlarımızın günlük hayatlarında ve vatandaşlık haklarını kullanma yolunda büyük kolaylıklar yaşayacaklar” dedi.

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