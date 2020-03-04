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Geleceğin itfaiyecileri Balıkesir’de yetişecek

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılacak. Böylece önümüzdeki eğitim döneminden itibaren geleceğin itfaiyecileri Balıkesir'de yetişecek. Balıkesir ve çevre iller için büyük avantaj sağlayacak.

Geleceğin itfaiyecileri Balıkesir’de yetişecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılacak. Böylece önümüzdeki eğitim döneminden itibaren geleceğin itfaiyecileri Balıkesir’de yetişecek. Balıkesir ve çevre iller için büyük avantaj sağlayacak.
Yangın, afet, su baskını, her türlü kaza, çökme, patlama ve benzeri olaylarda her daim vatandaşların imdadına koşmak için 7/24 görev başında hazır bekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; nitelikli ve eğitimli personeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Güvenli bir şehir için personelin eğitimli ve kalifiye olmasına her zaman özen gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, buradan yola çıkarak şehrin marka değerlerinden Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması teklifinde bulundu. Rektörlüğün gerekli prosedürleri yerine getirmesi üzerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından BAÜN’de, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması kararlaştırıldı. 20202021 eğitim öğretim döneminde Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün kontenjanı ilk planda 20 olarak belirlendi.

İtfaiyelerin önemi giderek artıyor
İtfaiyelerin; şehrin güvenliğini sağlama konusundaki önemi, teknolojik gelişmeler, artan kentleşmenin beraberinde getirdiği değişiklikler ve yaşadığımız coğrafyanın doğal ortam özelliklerinin etkili olduğu doğal afetlerle giderek arttığını belirten İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, bu nedenle başlatmış oldukları “Gönüllü İtfaiyecilik” projesi ve CBS destekli binaları önceden tanıma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

“Katma değeri yüksek kazanımlar getirecek”
Balıkesir’e istihdam ve fayda sağlayacak bir bölüm açılmasına vesile ve destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz “Üniversitemiz bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik eğitimine başlanması ana ve yan sanayi ile birlikte sektörde ihtiyaç duyulan eğitim açığını giderecek kalifiye personel ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir girişim. Yetişmiş itfaiye okulu mezunlarının görev yaptıkları illere olan kazanımları oldukça fazla. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün, Üniversitemiz ve şehrimiz için katma değeri yüksek kazanımlar getireceğini düşünüyoruz. ‘Gelişen ve büyük hedefleri olan bir şehir, yenilikçi bir teknolojiye sahip İtfaiye Teşkilatıyla ölçeklenebilir.’ tezini kendine hedef koymuş bir il ve teşkilat olarak afet öncesi; eğitim faaliyetleri ve yangın önleme amaçlı kontrolleriyle afet sonrası; modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli ve tecrübeli personeliyle sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsedik. Yetişmiş insan gücü, eğitmen kadrosu ve donanımlı eğitim merkezi ile açılacak olan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün planlanan yeni akademik çalışmalarla bölgesinde öncü; ülkemizde örnek çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Bu süreçte Başkanlığımızca ilk teklif dosyasının sunulmasından, Üniversitemiz ve takiben YÖK yürütme kurulu kararına kadar destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, vekillerimiz ve Üniversitemiz Rektörlüğü ile MYO Müdürlüğüne ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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