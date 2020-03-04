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Ermişler ailesinden Anadolu lisesi

İHA

Balıkesirli hayırsever iş adamlarından Fahri Ermişler 24 derslikli Anadolu lisesi yaptırmak için valilikle protokol imzaladı.

Ermişler ailesinden Anadolu lisesi

Balıkesirli hayırsever iş adamlarından Fahri Ermişler 24 derslikli Anadolu lisesi yaptırmak için valilikle protokol imzaladı.
Hayırseverler kervanına Fahri Ermişler de katıldı. Balıkesir'de eğitime destek vermek amacıyla hayırseverler tarafından yaptırılan okullara bir yenisi daha ekleniyor. Vali Ersin Yazıcı, hayırsever iş insanı Fahri Ermişler'i makamında ağırladı. Balıkesirli hayırsever iş insanları eğitime verdikleri desteği sürdürüyorlar. Hayırsever iş insanı Fahri Ermişler 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptıracak.
Balıkesir Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve hayırsever iş insanı Fahri Ermişler katıldı.
Kabulde konuşan Vali Ersin Yazıcı, destekleri için Ermişler Ailesine teşekkür etti.
Fahri Ermişler, " Okul yaptırmak hayır değil, Asli görevimiz"
Hayırsever iş insanı Fahri Ermişler de eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Balıkesir merkeze 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptırmaya karar verdik. İnşaatına en kısa zamanda başlanacak ve kısa zamanda tamamlanarak eğitime açacağız. Bugün yaptığımız hayır değil asli görevimiz. Bizim de yaptığımız işlerin de en başında geliyor. Sadece eğitim değil ülkemizi her alanda daha müreffeh kılmak için devletimizin her zaman yanında olacağız" dedi.
Protokol imza törenlerinde Balıkesirli hayırseverlere eğitime verdikleri destekten dolayı tüm kesimler adına teşekkür ederek şükranlarını sunan Vali Yazıcı, Balıkesir'in müteşebbis ve girişimci iş insanları ile Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük katkı sağladığını söyledi.
İmzalanan her protokolün hayır yapmak isteyen hayırseverlere örnek olmasını isteyen Vali Ersin Yazıcı, devlet vatandaş iş birliğinin eğitime katkı sağladığını belirtti.
Vali Yazıcı, "Eğitim yatırımları son derece önemli ve gereklidir"
Eğitime yapılan yatırımın çok önemli olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, "Balıkesir, tüm zenginliklerinin yanında, gönlü zengin insanların devletinin, milletinin her daim yanında yer almıştır. Hayırsever iş insanlarımızın Balıkesir'e katkıları devam ediyor, büyük gurur duyuyoruz. Fahri Bey, 24 derslikli yeni bir okulu daha Balıkesir'e kazandıracaklar. Ermişler ailesi her bir çocuğun eğitiminde, her bir ailenin kalbinde olacak. Toplum olarak insanlık için iyi şeyler yapanları sahiplenmemiz, takdir etmemiz ve örnek almamız gerekiyor. Hayırseverlerimizin özellikle eğitim yatırımlarına desteklerinin artarak devamını beklediğimizi bu vesileyle bir kere daha belirtmek istiyorum. Okulumuzun çocuklarımıza, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim yatırımları son derece önemli ve gereklidir. Bizler de devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin destekleriyle ilimizde eğitim alanındaki ihtiyaçları önceleyerek yatırımlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Eğitim gönüllüsü Fahri Ermişler'e, bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılacak olan her türlü yatırımı destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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